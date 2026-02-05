Kundorderkoordinator till industrisektorn
I rollen som Kundorderkoordinator blir du en viktig del av leveranskedjan där du ansvarar för att koordinera orderflödet från kund till produktion och vidare till leverans. Detta är inte en renodlad orderroll, utan en bred och teknisk roll där beredning utgör en central del av arbetet.
Du arbetar i en miljö där samarbete är avgörande och där du blir en brygga mellan kundservice, inköp, produktion, lager och tekniska funktioner. Här arbetar du både självständigt och nära ditt team, och du får en tydlig och viktig roll i att säkerställa att orderprocessen fungerar effektivt och strukturerat.
Vår kund är känd för sin familjära och prestigelösa kultur, med tydlig omtanke om sina anställda, god stämning och långsiktighet. Man satsar aktivt på medarbetares hälsa och trivsel, och på att skapa en trygg och stabil miljö där alla hjälps åt.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår både traditionella orderkoordinatoruppgifter och mer tekniska moment, bland annat:
Beredning och registrering av kund- och tillverkningsorder
Mycket arbete i SAP - masterdata, uppdateringar, orderflöden, registreringar och tekniska parametrar
Hantering av kalkyler, leveransplaner och prognoser
Sammanställning av produktionsdokumentation inför projektstart och slutdokumentation
Daglig kommunikation med kunder, produktion, inköp och andra interna funktioner
Att säkerställa att orderflödet följer rutiner och fungerar utan hinder
Koordinering i en teknisk industriell miljö med stort fokus på process
Löpande problemlösning och stöd vid avvikelser eller ändringar i flödet
Du arbetar nära både kontor och verkstad, vilket ger en tydlig koppling till produktionen och en konkret förståelse för hur system, data och beslut påverkar det faktiska resultatet.
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har några års erfarenhet av orderhantering eller liknande administrativ-tillverkningsnära roll
Är trygg i att arbeta i affärssystem, SAP-kunskap är ett krav
Har ett tekniskt intresse och trivs i industriell miljö
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska (tal & skrift)
Trivs i en roll med många kontaktytor
Ser helheten i flöden och gillar att arbeta med både detaljer och processer
Kommer med branscherfarenhet inom industriell teknik
Meriterande
Tidigare erfarenhet av hydraulik, systemlösningar och vätsketeknik.
Du är en person som kombinerar analytiskt tänkande med en lösningsorienterad inställning och har förmågan att driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt. Du arbetar proaktivt, kommunicerar tydligt och har ett strukturerat och målinriktat arbetssätt. Vi ser att du är en lagspelare som gärna stöttar kollegor och samarbetspartners, samtidigt som du är flexibel och anpassningsbar. Du är stabil under press och vågar ta initiativ när det behövs.
Om din nya arbetsplats
Företaget är en internationell aktör inom industriella lösningar med fokus på hydraulik, filtrering och elektroniska system. Verksamheten omfattar utveckling och leverans av komponenter och kompletta system som används i olika branscher, från industri till mobila applikationer.
Arbetsmiljön präglas av samarbete och en öppen kultur där struktur och kvalitet är centrala, samtidigt som det finns utrymme för flexibilitet och goda relationer i teamet. Du blir en del av en teknisk verksamhet där kultur och samarbetet är avgörande framgångsfaktorer. Här trivs man länge - tack vare omtanke, trygghet och en arbetsvardag som präglas av prestigelöshet och familjär känsla.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag via OIO. Som konsult på OIO erbjuds du fast månadslön, betald semester från dag ett och ett högt friskvårdsbidrag.
Omfattning: Heltid, kontorstider med hybrid arbetsform (två dagar på kontoret).
Start: Omgående.
Period: 6-12 månader som konsult, med möjlighet till förlängning alternativt överrekrytering.
Placering: Spånga.
Lön: Fast månadslön.
Kontaktperson: Anna Edlund (anna.edlund@oio.se
).
Ansök redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsen stängs.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi vet att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg - det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
