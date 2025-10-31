Kundkoordinator
OM Saps
På engelska betyder Saps livskraft och det är en mycket bra beskrivning på vad vi erbjuder företag och offentliga verksamheter runt om i Sverige. Saps Service Management finns över hela landet och erbjuder den bästa servicen inom affärsområdena Fastighet och Infrastruktur. Vår service frigör tid och energi för våra kunder, som de kan investera i sina verksamheter.
Vi är ett expansivt och entreprenörsdrivet företag med stora visioner. Vi finns idag på den svenska marknaden med över 200 medarbetare, och tillväxten kommer att fortsätta.
Våra medarbetare visar ett stort engagemang, kompetens och initiativförmåga vilket gör att vi kan leverera Sveriges bästa kundservice. Vi uppmuntrar vår personal till att bidra till vår utveckling genom att komma med egna kreativa idéer i nära samarbete med våra kunder och kollegor.
Saps växer - och vi söker nu flera kundkoordinatorer till vårt huvudkontor på Avenyn i Göteborg. Det här är en roll för dig som gillar struktur, tempo och ansvar - men också för dig som vill påverka resultat genom tydligt uppsatta mål och daglig uppföljning.
Du kommer att spela en viktig roll i flödet av våra uppdrag, där effektiv planering, korrekt ärendehantering och beläggning av fordon och tekniker är avgörande för att vi ska lyckas - både operativt och ekonomiskt.
Du arbetar självständigt med dina uppgifter, men ingår i ett starkt och hjälpsamt team där vi delar information, avlastar varandra och jobbar mot gemensamma mål.
Om rollen
Som kundkoordinator hanterar du återkommande och tydligt definierade uppgifter. Du ansvarar för att ta emot kundärenden, boka tider, planera rutterna och säkerställa att våra tekniker och fordon har uppdrag enligt plan. Du arbetar i vårt ärendehanteringssystem och följer upp hur vi presterar - bland annat genom våra KPI:er för beläggning och intäkter per fordon.
Det här är en roll för dig som vill se konkreta resultat av ditt arbete, gillar siffror, uppföljning och att arbeta mot tydliga mål.
Ta emot ärenden via mejl eller telefon
Bekräfta mottagning till kund via system eller e-post
Lägga in ärendet korrekt och fullständigt i vårt ärendehanteringssystem
Kontakta kund/slutanvändare för att boka tid
Boka tekniker och fordon baserat på område och tillgänglighet
Skapa körscheman och rutter i system
Säkerställa att ärenden hanteras inom SLA
Följa upp debiteringsgrad och beläggning på resurser
Återrapportera till kund i deras portal
Omboka vid bomkörning eller ändrade förutsättningar
Kommunicera med sido- och underleverantörer
Följa upp reklamationer enligt fastställd rutin
Arbeta aktivt med att nå uppsatta KPI:er
Delta i teammöten och veckovisa avstämningar kring avtal
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av kundtjänst, ordermottagning eller serviceadministration
Är van vid digitala system och processorienterat arbete
Har god förmåga att hantera högt tempo och många ärenden samtidigt
Kommunicerar tydligt, både skriftligt och muntligt
Trivs med att arbeta självständigt - men också samarbeta när det behövs
Har ett tydligt resultatfokus och gillar uppföljning av mål
Meriterande: Erfarenhet av ruttplanering, reklamationshantering, SLA-uppföljning eller beläggningsoptimering.
Som person är du
Strukturerad och noggrann
Effektiv och lösningsorienterad
Tydlig, hjälpsam och positiv
Självgående - men också en lagspelare
Drivs av att skapa ordning, följa upp resultat och leverera på avtal Om tjänsten
Placering: Saps huvudkontor, Storgatan 53, Göteborg
Omfattning: Heltid, med varierande arbetstider mellan 07-17
Start: Enligt överenskommelse
Du arbetar med tydliga uppgifter, fast struktur och stort eget ansvar, men aldrig ensam - hos oss är samarbete och hjälpsamhet en självklar del av vardagen.
Låter det här som något för dig? Välkommen med din ansökan - vi söker flera nya kollegor och intervjuar löpande från November. Frågor? Kontakta sanna.carlbrand@saps-group.com
Läs mer om oss på http://www.saps.se/ Ersättning
