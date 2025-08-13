Kundfokuserad supportmedarbetare
AXS Sweden AB / Kundservicejobb / Nyköping Visa alla kundservicejobb i Nyköping
2025-08-13
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AXS Sweden AB i Nyköping
AXS Sweden AB är Nordens största leverantör av kompletta arenasystem. Avdelningen består idag av ca 10 medarbetare som tillsammans ansvarar för att med stort kundfokus ge användarsupport och förstklassig service till företagets kunder kopplat till de systemlösningar som företaget tillhandahåller för kunderna.
Utöver detta ansvarar övriga medarbetare även för biljettförsäljning och därtill förekommande administration såsom reservationer, bokningar av- och ombokningar av biljetter till evenemang som arrangeras av företagets kunder.
Anställning: Vikariat t o m 2026-09 med tillträde efter överenskommelse
KUNDFOKUSERAD SUPPORTMEDARBETARE
Trivs du som bäst när du får ge förstklassig service till dina kunder?
Sök då denna tjänst redan idag!
ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter består främst i att ge användarsupport och service till företagets kunder gällande all förekommande systemadministration som krävs för att kunna administrera platser, biljetter, inpassering, försäljning av andra förekommande produkter samt förtäring i samband med olika typer av evenemang. Du har telefonen, ärendehanteringssystem och mail som dina främsta arbetsredskap och du besvarar löpande inkommande ärenden. I din roll ingår även att stötta dina kollegor med förekommande systemadministrativa arbetsuppgifter i samband med att systemstöd och processer ska implementeras hos nya kunder.
Du ska även hålla live- och online-möten samt utbildningssessioner för kunder i biljettsystemet.
Arbetet är på dagtid men det ingår också - på schema - beredskap på kvällar och helger.
VI SÖKER DIG SOM
Brinner för att arbeta med kundkontakt och användarsupport och älskar att kommunicera med kunder i telefon och via mail.
Vi efterfrågar specifikt:
• God förståelse för användarsupport och/eller systemadministration.
• Du är obehindrad i det svenska och engelska språket, i både tal och skrift.
• God datorvana.
• Tidigare erfarenhet av kundservice
Som person är du kommunikativ och serviceinriktad och har förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt. Du behöver vara noggrann och strukturerad samt kunna prioritera och arbeta under högt tempo. Prestigelös och lösningsorienterad är andra egenskaper som vi värdesätter.
Det är meriterande om du har arbetat med liknande arbetsuppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Bifoga CV och personligt brev
E-post: klundstedt@axs.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat - supportmedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AXS Sweden AB
(org.nr 556680-5528)
Gästabudsvägen 8 (visa karta
)
611 31 NYKÖPING Jobbnummer
9457370