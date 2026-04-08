Kundflödeschef/Driftansvar - Coop Bäckefors
Drivs du av affärsmannaskap och tycker om att leda och utveckla andra? Då kan du vara rätt person för oss!
Nu söker vi på Coop Bäckefors en medarbetare som i rollen som kundflödeschef med genuint matintresse, friskt driv och vill ta chansen och känna på hur det är att ta stort ansvar för och testa på hur det är att driva en butik. Till din hjälp har du gott stöd från Butikschef som finns i Coop Ed.
Coop Bäckefors drivs idag av 6 stycken anställda och vi har öppet 8-20 måndag-lördag och 10-20 på söndagar. För utom en bra butik så erbjuder vi även tjänster såsom Apoteksombud, Schenker, DHL och paketutlämning.
Som Kundflödeschef i Bäckefors tar du stort ansvar för butikens dagliga drift inom samtliga områden. Som stöd har du täta avstämningar med butikschef Cecilia Edvardsson som idag har hand om två butiker; Coop Ed och Coop Bäckefors.
I dina arbetsuppgifter ingår; Skapa den bästa kundupplevelsen i butiken med matglädie och inspiration. Med starkt affärsmannaskap leverera resultat utifrån butikens mål och nyckeltal inom ditt ansvarsområde.
För att lyckas i din roll;
Du är en duktig kommunikatör som leder, coachar, engagerar och inspirerar dina medarbetare
Du är strukturerad och målinrikta
Tidigare erfarenhet från ledande befattning inom detaljhandeln
Jobbat med Säker Mat och kvalitetsarbetet inom butik.
Arbetat inom olika färskvaruområden i butik
Du trivs som bäst när du får vara "på språng" och har mycket att göra
Du behöver vara flexibel och kunna ta dig an alla uppgifter I en butik av vardagshandelsstorlek
Coop erbjuder dig ett spännande och stimulerande chefsjobb i en verksamhet med alla möjligheter för dig som vill utvecklas.
Tjänsten är ett vikariat på lite drygt ett år, och med start i juni 2026. Omfattningen är på deltid om 37h/v. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Arbetstiderna kommer att variera och förekommer mestadels dagtid men en kväll i veckan och en helg i månaden ligger också med i planeringen från start.
Vill du veta mer angående tjänsten kontakta Butikschef Cecilia Edvardsson via tel: 076-149 68 95 alt. mail: ed.bc@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
Utbildning;
Gymnasieutbildning är ett krav
Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet är meriterande
Erfarenhet/Särskild kompetens;
Tjänsten erfordrar bred erfarenhet och kompetens från dagligvaruhandel
Tjänsten kräver dokumenterad erfarenhet av att leda medarbetare
Tjänsten kräver dokumenterade goda resultat i verksamhet med eget resultatansvar
Goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift, är ett krav
Dokumenterad ledarerfarenhet från dagligvaruhandeln är meriterande
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
