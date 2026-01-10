Kundbokare för mediaföretag
2026-01-10
Vi söker en kundbokare åt vår uppdragsgivare som arbetar med reklam och marknadsföring. Företaget har lång erfarenhet i branschen och har ett centralt kontor nära till kollektivtrafiken. Företaget satsar mycket på trivsel och utbildning av sina medarbetare. Via tjänsten finns på sikt möjligheter att utvecklas inom företaget om man visar god arbetsvilja och bra resultat.
Som kundbokare arbetar du med att ta kontakt med företag, och till viss del sälja in produkten för att boka in ett möte åt en av uppdragsgivarens account managers. Ansvarig säljare kommer sedan att åka på besöket för att sälja in produkten.
Företaget arbetar med stora och välkända medier i sin marknadsföring och har många års erfarenhet i branschen. Du kommer att arbeta med roliga och glada kolleger och få bra utbildning av din närmaste chef.
Du har en fast lön på 12 000 + provision. Arbetstider är 9-18 måndag till fredag.
Vi söker dig som vill arbeta med telefonen som redskap och som inte är rädd för att skapa nya kontakter per telefon.
Du ska vara social och behärska svenska språket flytande.
Vi ser att du har minst 3 månaders erfarenhet av antingen kundbokning eller Telemarketing sedan tidigare.
