Kundansvarig Säljare Malmö
A-Search AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-12-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Search AB i Malmö
, Burlöv
, Vellinge
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
STAPPERT Sverige AB är en del av den europeiska koncernen STAPPERT, en av Europas ledande lagerhållare och distributörer av rostfria långa produkter. Med huvudkontor i Düsseldorf och verksamhet i ett flertal europeiska länder erbjuder STAPPERT ett heltäckande sortiment av stång, rör, rördelar och plåt i rostfritt stål. Stappert Sverige ingår i koncernen Jacquet Metals SA
I Sverige har STAPPERT en stark och växande position på den nordiska marknaden. Man erbjuder lösningar som kombinerar produktkvalitet med logistik, teknisk rådgivning och långsiktiga samarbeten.
Med lager och kontor i Älmhult samt försäljningskontor i Älmhult, Västerås, Malmö och Kungsbacka, har man en lokal närvaro nära kunder samtidigt som man har tryggheten och resurserna från en stark internationell organisation.
STAPPERT Sverige befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker nu en ny kollega till kontoret i Malmö.
Kundansvarig Säljare Malmö
I rollen som Kundansvarig Säljare ansvarar du för att utveckla och driva försäljningen inom produktområdena stång, rör, rördelar och plåt.
Du arbetar både strategiskt och operativt med hela säljprocessen: från prospektering och kundbesök till affärsavslut och uppföljning. Ditt fokus är att bygga långsiktiga och lönsamma kundrelationer samt stärka STAPPERTs position som en ledande leverantör inom branschen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva och utveckla försäljningen inom regionen
Identifiera och bearbeta nya kunder samt vidareutveckla befintliga affärer
Genomföra kundbesök, offerera, förhandla och slutföra affärer
Samarbeta med innesäljare och kollegor för att säkerställa hög servicegrad
Planera och följa upp säljaktiviteter i CRM- och affärssystem
Bidra till marknadsanalyser, affärsutveckling och säljstrategier
Erfarenhet och kunskap
Du har vana av att arbeta i en lösningsorienterad och rådgivande säljarroll, där du sätter kundens behov i fokus och bidrar med teknisk kunskap för att skapa mervärde. Genom din bakgrund har du utvecklat goda kunskaper om materialstandarder, kvalitetskrav och bearbetningsprocesser, vilket gör att du kan föra en kvalificerad dialog med både inköpare och beslutsfattare.
Din erfarenhet omfattar hela säljcykeln, från prospektering och kundanalys till offert, förhandling och uppföljning. Du har arbetat självständigt i fält, men är samtidigt van att samarbeta nära ett internt team av innesäljare och logistikfunktioner.
Ett befintligt kundnätverk inom verkstads- eller tillverkningsindustrin är starkt meriterande, liksom erfarenhet av CRM- och affärssystem, gärna inom B2B-försäljning.
B-körkort är ett krav.Publiceringsdatum2025-12-15Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du har gedigen erfarenhet av försäljning inom den rostfriabranschen med kunskap om rostfria material och industrins krav på kvalitet, logistik och tillgänglighet. Du är affärsdriven, relationsskapande och har ett starkt eget driv. Du trivs i en miljö där du får frihet under ansvar och uppskattar att kombinera strategiskt arbete med praktisk kundkontakt.
Du har även dokumenterad framgång i att driva tillväxt, vinna nya affärer och skapa långsiktiga kundrelationer i konkurrensutsatta miljöer.
STAPPERT erbjuder
Självständighet och eget ansvar.
Kontinuerligt stöd från ett engagerat och motiverat team.
Balans mellan arbete och fritid - allas behov av en balanserad tillvaro tillfredsställs på STAPPERT.
Mindre arbetsplats lokalt med den stora organisationens trygghet.
En öppen företagskultur med platta hierarkier, där dina idéer och initiativ värdesättsSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Frågor besvaras av rekryterare Maria Lindahl, maria.lindahl@atalent.se Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Search AB
(org.nr 559019-5680) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9645224