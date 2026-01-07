Kundansvarig (kam) Till Ifacts I Malmö
Ifacts AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-01-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ifacts AB i Malmö
Vill du hjälpa stora organisationer att digitalisera sitt arbete med verksamhetsstyrning inklusive Strategi, Cybersäkerhet, Kvalitetsledning, ESG, Säkerhetsskydd, Riskhantering, Kontroll och Revision? iFACTS växer och vi söker nu en kundansvarig som brinner för att utveckla långsiktiga relationer i ett expansivt mjukvarubolag.
Om rollen
Som KAM på iFACTS har du ett helhetsansvar för dina kunder, från första presentation till framgångsrik implementering och vidareutveckling över tid. Du rapporterar direkt till VD och arbetar i nära samarbete med vårt produktteam.
Dina viktigaste uppgifter:
Identifiera och bearbeta relevanta kontakter samt genomföra presentationer.
Hantera upphandlingar, förbereda offerter och driva dialog med nya och befintliga kunder.
Ansvara för implementation och projektledning för att säkerställa att kundens mål nås.
Strategiskt vidareutveckla användandet av iFACTS mjukvara inom kundernas organisationer.Publiceringsdatum2026-01-07Profil
Vi söker en engagerad och ansvarstagande lagspelare med en tvärvetenskaplig profil.
Bakgrund: Du har en akademisk examen och erfarenhet av att bygga kundrelationer med hjälp av mjukvara i stora organisationer.
Kompetens: Du är bekväm med IT-system (gärna lednings- eller affärssystem) och behärskar svenska och engelska flytande.
iFACTS erbjuder en informell företagskultur med stora möjligheter att påverka både produkten och din egen roll.
Vi arbetar "office-first" från vårt kontor i Malmö för att främja samarbete och teamkänsla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via e-post Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ifacts AB
(org.nr 556474-6476), https://www.ifacts.se/karriar/nya-konsulter-for-fortsatt-goda-kundrelationer/
Skeppsbron 3 (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Ifacts AB Jobbnummer
9670854