Kulverttekniker
Västervik Miljö och Energi AB / VVS-jobb / Västervik Visa alla vvs-jobb i Västervik
2026-07-13
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Västervik Miljö & Energi AB
Vill du arbeta med en viktig samhällsfunktion och bidra till en säker och driftsäker fjärrvärmeförsörjning?
Vi söker nu en kulverttekniker till vår verksamhet. Som kulverttekniker arbetar du med drift, underhåll och utveckling av vårt fjärrvärmenät. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar såväl praktiskt fältarbete som planering och samordning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
• Underhåll och reparation av fjärrvärmenätet.
• Om- och tillbyggnation av ledningsnätet.
• Felsökning och reparation av larmsystem för fjärrvärmeledningar.
• Samordning och uppföljning av arbeten som utförs av entreprenörer inom exempelvis svetsning, schaktning och markarbeten.
Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett stort engagemang för ditt arbete. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor samt har förmåga att planera och samordna arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-13KvalifikationerKvalifikationer
• B-körkort för manuell växellåda.
• God datorvana.
• Förmåga att planera och samordna arbeten.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
• Svetslicenser för tryckbärande stålrör.
• Erfarenhet av muffning av fjärrvärmerör.
• Erfarenhet av larmsystem för fjärrvärmeledningar.
• Certifikat för Heta Arbeten.
• Erfarenhet från fjärrvärme-, VA-, entreprenad- eller anläggningsbranschen.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vi vill därför att du skickar in din ansökan till oss så snart som möjligt.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt engagerade team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JP-10/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västervik Miljö och Energi AB
(org.nr 556045-6567)
Box 25 (visa karta
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593 21 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västervik Miljö & Energi Kontakt
Johan Ek, Seko johan.ek@vastervik.se 010-355 70 95 Jobbnummer
10000458