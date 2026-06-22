Kulturtant i Malmö söker assistenter
Ideella Föreningen Smil / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-06-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Personliga assistenter
Kom och gör skillnad för mig!
Dels letar jag efter timmisar som kan hoppa in med kort varsel dag som natt!
(Jag har journatt vilket innebär att du sover hemma hos mig och går upp ibland för att hjälpa mig med något...
Du får jourersättning + några vanliga timmar före och efter journatten...)
Dels har jag eventuellt ett långtidsvikariat på 70 % till hösten.
Tjänsterna tillsätts löpande så vänta inte med att söka, ju tidigare du kan börja jobba desto bättre.
(Svara till; se nederst i texten)
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Om mig; kulturtant, kattmänniska, odlingsfreak, bokmal, textilkreativ, foodie från Västra Hamnen, Malmö, elrulleanvändare, alltid massor av järn i elden...
Min kropp funkar jättedåligt vilket gör att jag behöver hjälp med allt som rör den!
Jag bestämmer själv över mitt liv och assistansen är verktyget som gör det möjligt, DU kommer att vara en av dem som gör det möjligt...
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Om dig; du är bra på detaljer, lyhörd, flexibel, anpassningsbar, stabil, sover bra, gott minne, bra på svenska i tal och skrift, stark och tycker om katter, malmöbo gärna från Västra Hamnen...
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Om SMIL; det är ett litet malmöbaserat kooperativ dvs vi som är medlemmar styr över verksamheten, tex genom att vara arbetsledare för sina assistenter!
SMIL är väldigt måna om både sina medlemmar och deras assistentgrupper! Håller sig uppdaterad om utvecklingen inom assistansen och följer de regler som gäller!
SMIL har kollektivavtal, följer arbetstidsreglerna, ordnar utbildningsdagar och personalträffar, har friskvårdsbidrag!http://www.kooperativetsmil.se/
I min grupp har vi regelbundna arbetsplatsträffar och personalfester...
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Svara till: 9064@kooperativetsmil.se
, skriv 9064-260622 i ämnesraden, det är bra om du redan i mailet berättar vilken tjänst du är intresserad av... Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: 9064@kooperativetsmil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9064-260214". Arbetsgivare Ideella Föreningen Smil
Grynbodgatan 5 (visa karta
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211 33 MALMÖ Arbetsplats
Smil, Samarbetsorganisation För Malmö Independent Jobbnummer
9972226