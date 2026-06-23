Kulturchef till Oskarshamns kommun
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen / Chefsjobb / Oskarshamn Visa alla chefsjobb i Oskarshamn
2026-06-23
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats! Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
Bildningsförvaltningen är en av kommunens största förvaltningar med ansvar för utbildningsverksamheternas alla delar från förskola till och med vuxenutbildning, samt kultur- och fritid. 1300 medarbetare arbetar dagligen för att göra skillnad i våra medborgares liv utifrån visionen Ett gott liv. I utbildningsverksamheterna möter vi 5000 barn och elever för att rusta dem med självkänsla och kunskap inför en framtid full av möjligheter. Inom kultur och fritid finns ett stort utbud av verksamheter som bidrar till att göra vår kommun till en attraktiv plats att leva, bo och besöka. Vi gör detta möjligt tack vare mycket engagerade medarbetare och vårt fantastiska föreningsliv.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Oskarshamns kommun söker en engagerad, strategisk och utvecklingsinriktad kulturchef som vill vara med och forma ett levande, inkluderande och framtidsorienterat kulturliv. Rollen innebär att du får ett helhetsansvar för att leda, samordna och utveckla kommunens kulturverksamheter samt att vara en nyckelperson i att stärka kulturens roll i samhället. Som kulturchef arbetar du både strategiskt och operativt. Du behöver kunna kombinera ett långsiktigt perspektiv med ett närvarande och engagerat ledarskap i vardagen. Uppdraget handlar om att förvalta och vidareutveckla det som redan fungerar väl, samtidigt som du driver innovation och öppnar upp för nya idéer, samarbeten och uttryck. Du blir en central aktör i arbetet med att göra kulturen tillgänglig för alla kommuninvånare oavsett ålder, bakgrund eller intresse och att bidra till en attraktiv kommun där människor vill leva, verka och besöka. Kulturchefen är direkt underställd förvaltningschefen och en nyckelperson i Bildningsförvaltningens ledningsgrupp. Du leder kulturens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för:
• Utveckling och kvalitet, i linje med politiskt fastställda mål.
• Ekonomi och resursanvändning, med ansvar för att verksamheten når resultat och använder sina resurser klokt och hållbart.
• Personal och ledarskap, direkt ledningsansvar för enhetschefer och medarbetare.
Du driver och följer upp utvecklings- och kvalitetsarbetet, ser till att utvecklingsinsatser ger effekt och stöttar chefer och medarbetare i deras uppdrag med ett coachande, tydligt och närvarande ledarskap. Du skapar delaktighet, trygghet och struktur och bidrar till en god arbetsmiljö genom att vara en stabil och strategiskt tänkande ledare. Verksamheten du ansvarar för är kulturen som bl.a består av muséer, konsthall, bibliotek, kulturskola och evenemang. Samverkan med föreningsliv, kulturinstitutioner, civilsamhället, näringslivet och regionala aktörer är en viktig del i rollen som kulturchef. Som kulturchef är du en viktig person i förvaltningsledningen tillsammans med fem andra verksamhetschefer, förvaltningschef, HR-partner och förvaltningsekonom. Tillsammans ansvarar vi för att:
• styra och leda förvaltningen strategiskt
• omsätta politiska mål till konkret verksamhet
• utveckla organisationen i takt med framtidens behov
Det innebär att du inte bara leder kulturens verksamhet du bidrar också aktivt till helheten i kommunens bildningsuppdrag.Kvalifikationer
Kulturens olika verksamhetsdelar bidrar till att Oskarshamns kommun syns både nationellt och lokalt i olika sammanhang och under det senaste året har kulturkontoret erbjudit, skapat och möjliggjort mycket på det lokala planet så du kommer in i en organisation som jobbar i medvind. Det är en stor fördel om du har erfarenhet och kunskap om förändringsledning, av att stärka samarbete och vi-känsla i organisationer samt har erfarenhet av samverkan med fackliga organisationer. Vi söker dig som vill vara med och driva en kulturverksamhet där kvalitet, samarbete och långsiktighet står i centrum men som samtidigt vill vara en kraft för förnyelse. Med ett genuint intresse för utveckling och en vilja att pröva nya arbetssätt bidrar du till att skapa en organisation som vågar tänka nytt, hitta smartare lösningar och ständigt strävar efter att bli bättre.
Du har en gedigen förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du har god kunskap om personal- och arbetsmiljöfrågor och ser samverkan både med kollegor och arbetstagarorganisationer som en naturlig och viktig del av att utveckla verksamheten. När du samarbetar, gör du det med ett öppet sinne, prestigelös attityd och en vilja att tillsammans hitta vägar framåt. Du är trygg i ekonomisk planering och uppföljning och du får gärna ha erfarenhet från offentlig förvaltning. Du ser utveckling som en naturlig del av uppdraget och drivs av att hitta lösningar som leder till hållbara förbättringar över tid.
Som ledare är du strukturerad, van att organisera och prioritera och har en god förmåga att följa upp och driva arbetet framåt. Men du är också en ledare som inspirerar. Du skapar engagemang kring visioner och mål, får människor att vilja vara med på resan och bygger en kultur där nya idéer välkomnas. Du leder med professionalitet och tillit och skapar utrymme för andra att växa genom ett coachande förhållningssätt. Du representerar verksamheten med respekt och integritet, både internt och externt, och bygger starka relationer som håller även när situationer blir utmanande. Du hanterar konflikter på ett konstruktivt och lösningsfokuserat sätt och använder dem som möjligheter att lära och utvecklas. Körkort är nödvändigt för uppdraget, och vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig, ditt ledarskap och ditt engagemang för kultur.
Begär utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola kostnadsfritt hos polisen.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332718". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Kommunal
Renée Solstad oskarshamn.sydost@kommunal.se 010-35 60 000 Jobbnummer
9974124