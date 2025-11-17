Kulturansvarig Ungträd
2025-11-17
Vår kollega ska gå på föräldraledighet och därför söker vi en Kulturansvarig för ungträd, en praktiskt lagd ledare som vill vara med och utveckla vår ungträdsproduktion med fokus på kvalitet, struktur och laganda.
Om rollen
Som Kulturansvarig har du ett övergripande ansvar för kulturarbetet i ungträdskulturen, vilket innebär att du både leder det dagliga arbetet och själv deltar aktivt i produktionen. Du är en viktig del av ett engagerat team som tillsammans ser till att våra plantor trivs och växer, och att arbetet flyter på smidigt genom säsongerna.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierat och består både av planering, ledning och praktiskt arbete. Du deltar i den dagliga skötseln av ungträd för att säkerställa hög kvalitet och god tillväxt. Tillsammans med andra ansvariga planerar du arbetsmomenten för dagen och framåt, och leder det dagliga arbetet för teamet i ungträdproduktionen.
I det praktiska arbetet ingår bland annat:
Klippning och formning
Bindning
Krukning och avkrukning
Allmän skötsel av ungträd
Du följer upp kvalitet och produktionsmål, ansvarar för inventering och uppdatering av lagersaldo samt deltar i beredskap under sommar och vinter. En viktig del av rollen är också att bidra till en positiv, trygg och utvecklande arbetsplats, där du stöttar och motiverar medarbetarna i det dagliga arbetet.
Vi tror att du som söker...
• har en trädgårdsutbildning eller motsvarande erfarenhet inom växtodling. Du har praktisk vana av arbete med träd, trädgård eller plantskola och trivs i en kombinerad roll där du både arbetar med växterna och leder andra.
Du har förmåga att planera, prioritera och organisera arbetsdagen, och du har en vilja att arbetsleda och ta ansvar för att arbetet flyter på.
Som person är du positiv, trygg och kommunikativ, du motiverar och stöttar andra och har ett genuint intresse för både växter och människor.
För att trivas i rollen behöver du kunna samarbeta väl med andra, men också känna dig bekväm med att arbeta självständigt. B-körkort krävs, och det är meriterande om du har vana av traktorkörning eller enklare maskiner.
Det är också meriterande om du har:
Erfarenhet av personalledning
Kunskap om ungträdsproduktion och beskärning/klippning
Förståelse för arbetsmoment över säsong och årscykel
Erfarenhet av växthusstyrning
Tidigare erfarenhet från plantskola eller liknande produktion
Växtskyddsutbildning och truckkort
Vad erbjuder vi?
En varierad och meningsfull tjänst i en växande verksamhet, där du får möjlighet att påverka både produktionen och teamets arbetssätt. Hos oss värdesätts samarbete, ansvar och glädje i arbetet, och vi tror att framgång börjar med ett gott arbetsklimat.
Vi erbjuder även
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Goda chanser till kompetensutvecklingOm tjänsten
Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat på 12 månader. För rätt person finns det goda chanser till förlängning. Start runt 1 mars 2026.
Vill du veta mer?
Har du frågor angående tjänsten, ring Gustaf Nygren, produktionschef, 076-880 21 10
Ansök
Skicka din ansökan senast 2025-12-14 via vår karriärsida: https://splendorplant.careers.haileyhr.app
Urval och intervjuer sker löpande. Berätta gärna kort om dig själv, din erfarenhet och varför du tror att du passar för den här rollen. Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
