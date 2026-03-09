KS Städ & Fönsterputs AB söker Teamledare
KS Städ & Fönsterputs Almvik AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
Vill du arbeta i ett växande och serviceinriktat företag? Nu söker KS Städ & Fönsterputs AB en engagerad teamledare som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
I rollen som teamledare kommer du att planera, utföra, följa upp och kvalitetssäkra lokalvården inom ditt tilldelade område. Tjänsten innefattar även praktiskt arbete inom lokalvård som en naturlig del av uppdraget.
Du ansvarar för bemanning vid behov av vikarier samt säkerställer att både kund och medarbetare har en bra arbetsdag.
Tjänsten innebär kundkontakt och ställer höga krav på servicekänsla, professionalism och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Arbetet innebär resor mellan olika arbetsplatser, vilket kräver att du har B-körkort och kör på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.
Språkkrav
Svenska (krav - tala, läsa och kommunicera obehindrat)
Engelska
Vi söker dig som är:
Kvalitetsmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Positiv och serviceinriktad
Du har lätt för att arbeta både självständigt och i team. Erfarenhet av lokalvård är ett krav. Ledarskapsutbildning eller tidigare erfarenhet av arbetsledning är meriterande.
KS Städ & Fönsterputs AB är ett serviceföretag inom lokalvård och fönsterputs med fokus på kvalitet, flexibilitet och kundnöjdhet. Vi arbetar nära våra kunder och värdesätter engagemang, ansvar och ett professionellt bemötande i alla led.Övrig information
Körkort klass B (manuell bil) är ett krav
Tjänsten är heltid med sex månaders provanställning
Tillträde enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande
Märk din ansökan: Teamledare
