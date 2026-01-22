Kronoinspektörsaspirant
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Om jobbet
Som kronoinspektör arbetar du i huvudsak med att utreda tillgångar och fattar beslut om lämpliga tvångsåtgärder. Du har en opartisk roll och hjälper den som vill få betalt och ger stöd och råd till den som ska betala.
Du börjar din anställning som aspirant och efter godkänd utbildning och praktik får du titeln kronoinspektör. Utbildningen på ca ett år innehåller bland annat juridik, bemötande och samtalsteknik.
Arbetsuppgifterna är av varierande omfattning och komplexitet. De ärenden som du hanterar ställer krav på snabbhet och effektivitet med bibehållen kvalitet. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut. Du arbetar både på och utanför kontoret, där du bland annat utreder gäldenärens tillgångar och verkställer avhysningar.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott. Som kronoinspektör kan du till exempel upptäcka olika typer av brottslighet när du är ute på förrättning och deltar i samverkansinsatser tillsammans med andra myndigheter. Det kan resultera i att du bidrar till att stoppa penningtvätt och hindrar organiserad brottslighet.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår medarbetarpolicy.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du kan hantera utmanande situationer och fatta rätt beslut även under pressade förhållanden. Det kräver att du är trygg i dig själv, är stabil och förtroendeingivande i mötet med människor i utsatta situationer. Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. Du har lätt för att kommunicera och är pedagogisk i mötet med kunder. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen. Du anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
- högskole- eller universitetsutbildning med minst 180 hp (120 p enligt gamla systemet) inom juridik, ekonomi, samhällsvetenskap eller annan likvärdig högskoleutbildning.
- körkort för bil med manuell växellåda.
- god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är önskvärt att du har aktuell arbetslivserfarenhet från liknande arbetsuppgifter på Kronofogden. Det är även önskvärt om du har aktuell arbetslivserfarenhet av handläggning och beslutsfattande inom offentlig verksamhet eller annan jämförbar verksamhet. Det är även önskvärt att du har aktuell arbetslivserfarenhet av att ha hanterat kontakter med människor i svåra livssituationer.Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som kronoinspektörsaspirant. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbets-uppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår webbplats och följa oss på Linkedin.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-osshttps://www.linkedin.com/company/kronofogdemyndigheten/
Välkommen med din ansökan senast den 2026-02-12!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronofogdemyndigheten
(org.nr 202100-5646) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kronofogden Kontakt
Elin Karlsson, hr-specialist elin.karlsson@skatteverket.se Jobbnummer
