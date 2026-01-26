Kriminalvårdare till Gävle - semestervikariat
2026-01-26
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Gävle omfattar den slutna anstalten Gävle, den öppna anstalten Gruvberget och häktet Bomhus. Vår verksamhet pågår dygnet runt och den största yrkesgruppen är kriminalvårdare och till stöd finns drygt ett tiotal andra befattningar för att säkerställa vårt uppdrag. På anstalterna Gävle och Gruvberget är de intagna sysselsatta med utbildning, annan strukturerad verksamhet, behandlingsprogram, självförvaltning eller i arbetsdriften som i huvudsak består av snickeriproduktion. Till anstalten Gävle och häktet Bomhus kan du enkelt ta dig med kollektivtrafik, till anstalten Gruvberget krävs tillgång till bil. Personalparkering finns.
Verksamhetsområde Falun/Östersund/Gävle omfattar häktet Falun, häktet Östersund och häktet Gävle. Denna rekrytering avser endast anstalten Gävle/häktet Bomhus samt häktet Gävle - så kommer det vara på något av de verksamhetsställena du vikarierar. Häktet Falun och Östersund samt anstalten Gruvberget kommer inte att ingå i ditt ansvarsområde.
Eftersom tanken är att du ska vikariera för vår ordinarie personal under semesterperioden, ser vi gärna att du är tillgänglig för arbete under hela perioden.
* För Anstalten Gävle och Häktet Bomhus vill vi att du är tillgänglig under veckorna 23-34.
* För Häktet Gävle vill vi att du är tillgänglig veckorna 24-35.
Innan du börjar som semestervikarie kommer du att genomgå en 2 veckor lång introduktion på heltid och vi ser helst att du deltar 2 veckor i streck. För anstalten Gävle och Häktet Bomhus hålls introduktionstarter v.12, v.17, och v.21. För häktet Gävle hålls introduktionstarter v.16 mån-fre och v.17 lördag-söndag. Det kan även finnas möjlighet att arbeta extra innan din sommarperiod börjar, samt att förlänga anställningen eller fortsätta med extraarbete efter sommaren.
Vi arbetar löpande med urval i denna process vilket innebär att du kan komma att bli kontaktad innan ansökningsperiodens slut. Varmt välkomment med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare på Kriminalvården ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar.
Arbetsuppgifterna vid anstalt/häkte är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet, vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska kunna agera fysiskt när det krävs.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
* God datorvana
* B-körkort för manuellt växlat fordon
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, pedagogiskt arbete psykiatri eller vård- och omsorgsarbete. (För våra häkten är det särskilt meriterande med erfarenhet från säkerhetsarbete).
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, juridik och konflikthantering
* Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301660". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, VO Gävle Kontakt
Kriminalvårdsinspektör H Gävle
Patrik Broberg patrik.broberg@kriminalvarden.se Jobbnummer
9703269