Kreditchef till Länsförsäkringar Jönköping
Vill du vara med och driva utvecklingen inom kreditområdet och säkerställa hög kvalitet i kreditverksamheten? Vi söker nu en engagerad och driven Kreditchef till vår bankverksamhet i Jönköpings län.
Om rollen
Som Kreditchef har du det övergripande ansvaret för att vår kreditverksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar, regelverk och interna styrdokument. Du säkerställer att vi har en sund kreditgivning med god kreditkvalitet och att vi följer LF-gemensam kreditkultur samt SwedSecs regelverk. Du ansvarar för arbetet i vår lokala kreditkommitté, kvalitetskontroll i första linjen avseende krediter, samt för rapportering och uppföljning inom området.
En viktig del av ditt uppdrag är, utöver ovanstående, att arbeta för och driva förenklings- och förändringsarbete inom kreditområdet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Ansvara för den lokala kreditgivningen och lokal kreditkommitté.
- Säkerställa att kreditverksamheten uppfyller lag- och regelverkskrav
- Driva och utveckla kreditverksamheten i enlighet med bankens styrande dokument och LF-gemensam kreditkultur
- Säkerställa att verksamheten följer SwedSecs regelverk
- Arbeta för sund kreditgivning och god kreditkvalitet
- Ansvara för kvalitetskontroll (1:a linjen) avseende krediter
- Rapportering och uppföljning inom kreditområdet
- Driva och implementera förenklings- och förändringsarbete
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av kreditgivning och god kunskap om relevanta regelverk. Du har ett strategiskt synsätt, är strukturerad och har förmåga att leda förändringsarbete. Du är kommunikativ, har hög integritet och trivs i en roll med många kontaktytor.
Vi erbjuder en spännande och utvecklande roll i en bank med stark lokal förankring och stort fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Du får möjlighet att påverka och utveckla kreditverksamheten tillsammans med engagerade kollegor. Du är bolagets kontakt i kreditfrågor gentemot LF Banks kreditorganisation.
Processen framåt
Vi arbetar med löpande urval och välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdatum är 15 februari. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. För att säkerställa en fördomsfri rekryteringsprocess så arbetar vi med arbetspsykologiska tester.
I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroller på slutkandidater för att få en helhetsbild av dig som kandidat och din lämplighet för den tjänst du sökt.
Kontaktuppgifter
Rekryterande chef: Sara Derefalk, sara.derefalk@lfj.se
Facklig kontaktperson Forena: Gabrielle Davidsson, gabrielle.davidsson@lfj.se
, 0370-344321
Facklig kontaktperson för Akademikerföreningen: Kai Evenholm, kai.evenholm@lfj.se
, 036-199267
Varmt välkommen med din ansökan!
Välkommen till Länsförsäkring Jönköping - En plats för mod och möjligheter!
Vi är av 290 engagerade medarbetare som bor där våra kunder bor, handlar i samma affärer och har samma väder. Hos oss får du ett meningsfullt jobb, som bidrar till något större. På riktigt. Vi erbjuder dig möjligheten att skapa trygghet i våra kunders vardag, vara engagerad i lokalsamhället och tillsammans prioritera hållbarhetsarbetet högt.
Länsförsäkringar Jönköping är en ansvarsfull arbetsgivare som uppmuntrar nyfikenhet, främjar samarbete och bidrar till ett hållbart arbetsliv.
Hos oss får du möjligheten att utveckla både dig själv, vårt bolag och upplevelsen för våra kunder.
Länsförsäkringar Jönköping är ett av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag i Länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder ett komplett utbud inom bank, försäkring, pension och fastighetsförmedling. Vi finns nära våra kunder i hela Jönköpings län och kan därmed lägga kraft på att lära känna våra kunder och säkerställa deras behov. Vi arbetar aktivt med att förebygga olyckor och skador, något som också är bra för miljön och samhället omkring oss. Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter i länet. Ersättning
