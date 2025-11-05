Kravledare
2025-11-05
Din roll
Vi söker en erfaren kravledare till ett spännande uppdrag hos en av Sveriges största offentliga aktörer inom samhällsutveckling och infrastruktur. I rollen får du en central funktion där du blir en del av ett dedikerat team som arbetar med att utveckla framtidens digitala lösningar för resenärs- och kundinformation. Du kommer att vara ett viktigt stöd genom hela upphandlingsprocessen - från kravinsamling till färdiga avtal - och arbeta nära både tekniska och verksamhetsnära parter.
Detta är ett konsultuppdrag hos kund där du får möjlighet att bidra med din kompetens inom offentlig upphandling, kravhantering och samordning, i en organisation som värdesätter kvalitet, samarbete och samhällsnytta.
Ditt ansvar
I uppdraget ingår bland annat att:
Samla in, identifiera och formulera krav (funktionella, tekniska, användar- och legala krav).
Analysera, prioritera och kvalitetssäkra krav tillsammans med interna och externa intressenter.
Planera, leda och dokumentera möten och dialoger i upphandlingsprocessens olika faser.
Stötta arbetsgruppen i framtagandet av upphandlingsdokument samt delta i utvärderingar.
Samordna och följa upp arbete kopplat till ramavtal, optioner och beställningar.
Bidra till en professionell och tydlig kommunikation mellan affärsförvaltning, IT och verksamheten.
Kvalifikationer (obligatoriska krav)
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet (eller 2 uppdrag) av offentlig upphandling enligt LOU/LUF - inklusive arbete med upphandlingsdokument och utvärdering.
Minst 1 års erfarenhet (eller 1 uppdrag) av kravställning av tekniska system kopplade till kund- eller resenärsinformation.
Minst 1 års erfarenhet (eller 1 uppdrag) av kravställning i offentlig organisation.
Minst 1 års erfarenhet (eller 1 uppdrag) av samordning av ramavtalsupphandlingar.
Meriterande erfarenheter
Det är särskilt meriterande om du även har:
Erfarenhet av uppdrag inom telekomområdet, med fokus på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Erfarenhet av att ta fram processbeskrivningar i samband med upphandling av nya system.
Erfarenhet av att ansvara för beställningar utifrån avtalsoptioner.
Placering
Stockholm (möjlighet till hybridarbete med både distans och arbete på plats). Teamet träffas regelbundet för uppföljning och samarbete på kundens kontor i centrala Stockholm.
Tidplan och omfattning
Start: 1 januari 2026 Slut: 30 juni 2026 Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka Option: Möjlighet till förlängning i upp till 12 månader (2 6 månaders optioner). Kandidaten erbjuds fast anställning hos oss efter 12 månader.
Vill du vara med och bidra till en mer tillgänglig, hållbar och innovativ samhällsutveckling? Då är detta uppdraget för dig. Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb.
Edge of Talent AB (org.nr 556997-1871)
Edge of Talent
Elnaz Tajahmadi elnaz.tajahmadi@edgeoftalent.com
9590012