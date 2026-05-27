Kravanalytiker
Professional Galaxy AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-05-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Kravanalytiker hos vår kund.
Kravprofil Kundens beskrivning: Polismyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att förbereda utfärdandet av personidentifieringsuppgifter (PID och LPID) för både fysiska och juridiska personer. Detta sker för att anpassa Sverige till den europeiska digitala identitetsplånboken enligt reviderad eIDAS förordning.
Med anledning av ovan regeringsuppdrag finns behov av att förstärka It-avdelningens sektion Persondokument med två Kravanalytiker (nivå 3)
Uppdragsbeskrivning: Uppdraget som Kravanalytiker innebär att bistå sektionen Persondokument med kravarbete i olika uppdrag. Exempel på dessa är utveckling av PID (Personal Identification Data) & LPID (Legal Personal Identification Data), ny webklient för Ansökan och Utfärdande av identitetshandlingar som Polismyndighetens handläggare på servicekontoren använder samt utveckling vid utlandsmyndigheter.
Sektionen ansvarar för att utveckla egna anpassade lösningar relaterat till Polisens arbete med att utfärda tjänster och produktioner inom området identitetshantering. Uppdraget innebär att som medlem i utvecklingsteamet ska bidra till gruppens mål och utvecklingsarbete samt säkerställa att dess leveranser håller en hög kvalité.
Rollen som Kravanalytiker innefattar ansvar för att analysera och dokumentera krav för systemutveckling. Konsulten kommer ingå i ett tvärfunktionellt agilt arbetsteam under ledning av en uppdragsledare.
Rollen innebär att arbeta i nära samarbete med intressenter, utvecklingsteam samt uppdragsledare att säkerställa att lösningarna uppfyller affärsbehov och tekniska specifikationer. Vidare innebär arbetet deltagande i design- och utvecklingsmöten för att förtydliga krav och ge teknisk vägledning.
Utöver arbete med nyutveckling kan det även bli aktuellt att arbeta med vidmakthållande, livcykelhantering och i viss mån nyutveckling av mindre funktioner vilka kan vara kopplade till förordningar och lagkrav.
Då arbetet sker enligt moderna agila principer har utvecklingsteamet stort mandat att påverka hur arbetet utförs. Detta gör att konsulten tillsammans med teamkollegor ges möjlighet att utveckla processer och arbetssätt som passar teamets arbetsdynamik.
I uppdraget ingår kompetensöverföring till Polismyndighetens egen personal och dokumentation av genomfört uppdrag.
SKALL-KRAV: * Konsulten ska ha utbildning inom systemvetenskap alternativt motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer likvärdig. * Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av hantering och nedbrytning av krav som kravanalytiker inom systemutveckling. * Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva, samordna och ansvara för framtagande av krav. * Konsulten ska vara Svensk medborgare och inneha goda svenska kunskaper i tal samt skrift.
MERITERANDE * Konsulten bör ha erfarenhet av arbete med och god förståelse för programvaruarkitektur och utvecklingsmetoder. * Konsulten bör ha god erfarenhet av att omsätta verksamhetsbehov eller lagkrav till utvecklingsbara krav. * Konsulten bör ha god erfarenhet av att ha arbetat med agil metodik och SCRUM management. * Konsulten bör ha erfarenhet av att arbeta i en stor myndighet med minst 5.000 anställda.
Övrigt Omfattning: 100%
Uppdragsstart: ASAP
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: 12 månader
Område: Sweden\Stockholms län, \Stockholm (STOCKHOLM)
Svar senast: 2026-05-29
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7807884-2021893". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Neelima Gundu neelima.gundu@progalaxy.se +46723263303 Jobbnummer
9931890