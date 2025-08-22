Kranbilschaufför Sökes
Chaufför - Kranbil med container för tvätt av bottentömmande sopbehållare
Vi söker nu en chaufför som vill bli en del av vår kunds team!
Arbetet innebär att du kör en kranbil med container och ansvarar för att lyfta upp och tvätta bottentömmande sopbehållare. Detta är ett korttidsuppdrag under perioden v 38-40 och arbetstiderna är förlagda dagtid.
Arbetsuppgifter:
Köra och manövrera kranbil med container.
Hämta upp och tvätta bottentömmande behållare på plats hos kund.
Säkerställa att arbetet utförs på ett noggrant och säkert sätt.
Ansvara för enklare underhåll och daglig tillsyn av fordonet.
Vi söker dig som:
Har C-körkort (CE är meriterande).
Har giltigt YKB
Krankort
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete.
Har en positiv inställning och kan arbeta självständigt.
Vi erbjuder:
Ett varierande och fysiskt arbete med mycket eget ansvar.
En arbetsplats där säkerhet och kvalitet står i fokus.
Möjlighet till utveckling inom kran- och transportarbete.
Låter det här som något för dig?
