Korttidsvikarie till förskola
Värnamo Kommun / Barnskötarjobb / Värnamo
2026-01-01
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Publiceringsdatum2026-01-01Beskrivning

Du som har intresse och/eller utbildning inom barnomsorg är välkommen med din intresseanmälan till vår vikariebank.
Du som har intresse och/eller utbildning inom barnomsorg är välkommen med din intresseanmälan till vår vikariebank.
Vi vill att du har ett positivt förhållningssätt och ett bra bemötande, är flexibel och ansvarsfull och trivs med att möta nya människor. Vi räknar med att du är en god företrädare för Värnamo kommun.Dina arbetsuppgifter
Du förväntas på kort varsel kunna ställa upp och vikariera en eller flera dagar inom någon av våra verksamheter. Som vikarie ersätter du ordinarie personal vid kortare frånvaro. Det innebär att du kommer utföra de flesta av den ordinarie personalens arbetsuppgifter. Du kommer arbeta i planerad pedagogisk verksamhet med fokus på att barnen ska ha en trygg och trivsam vistelse under sin dag på förskolanKvalifikationer
Vi söker i första hand dig med genomförd eller pågående utbildning inom barnomsorg. Även du som har erfarenhet eller intresse för vår verksamhet är välkommen med din intresseanmälan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Önskvärt är körkort och tillgång till bil.
Om du skulle bli erbjuden att jobba inom förskola kommer du behöva lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Ett sådant beställer du från Polisen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell och differentierad lönesättning, timavlönad Så ansöker du
