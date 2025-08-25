Korttidsvikarie inom förskolor 2025
2025-08-25
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Vi söker korttidsvikarier till förskolorna i våra ytterområden.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Förskolan skall stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda barnen en trygg omsorg. En förskola bedrivs normalt i speciella förskolelokaler. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Förskolan har en egen läroplan som den arbetar utifrån.
Som korttidsvikarie rings du in när verksamheterna har behov av vikarier.
Antal tjänster varierar efter behov.
Kvalitéer som vi värdesätter hos medarbetare i förskolan är:
- Social kompetens
- Flexibilitet
- Ansvarskännande
- Lätt för att samarbeta
- Körkort och tillgång till bil
- Kunna arbeta minst 3-4 dagar/dagtid/vecka
Vi sätter stort värde vid att du som söker är lugn och stabil, även i stressade situationer, pålitlig, har empatisk förmåga och fyllt minst 18 år.
Vad behöver du göra?
- I ansökan ska du ha med följande namn, telefonnummer och mailadress till två referenser
- Det ska vara personer i arbetsledande befattning.
- Om du inte har någon chefsreferens får du skicka referens från praktikplats eller lärare
- Sökande till korttidsvikarie inom förskola har innan anställning skyldighet att lämna utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
- Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte skall fördröjas.
Länk till utdraget: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi vill att du skall bidra till att vi tillsammans kan vara stolta över Barn och utbildningsförvaltningen i Uddevalla!
Om du har några frågor gällande ansökan kontakta oss via mail: .
Du är välkommen med din ansökan!
__________________________
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/345". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Arbetsplats
Uddevalla kommun, Socialtjänsten Kontakt
Vård och Omsorg samt Förskola, Bemanningsenheten Bemanningsenheten@uddevalla.se Jobbnummer
9472861