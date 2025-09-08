Kopiera - Logistiksupport
2025-09-08
Är du en nyfiken och kommunikativ person som trivs i kontakten med både kunder och kollegor? Har du erfarenhet av logistik/transport och vill vara med och bidra till en mer hållbar morgondag? Vi söker en logistiksupport till vårt team på Stena Recycling i Kalmar.
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Nordens ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Med 1900 engagerade medarbetare på 90 anläggningar över hela Sverige skapar Stena Recycling AB långsiktiga lösningar varje dag för såväl kunder som för samhället i stort. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en cirkulär ekonomi.
Välkommen till en framtidsbransch - det börjar med dig!
Din roll
Som Logistics Support är du den första våra kunder och chaufförer har dialog med när de kommer in till vår filial med material. Du ansvarar för att ta emot och väga in det inkommande och utgående materialflödet på flera filialer runt om i regionen. Du kommer ha ett nära samarbete med produktionspersonal på filialen kring inkommande och utgående material samt stötta sälj och övriga funktioner inom produktion vid frågor som rör transport. Mycket av din tid läggs också på administrativa uppgifter, exempelvis att registrera transportdokument, skapa och säkerställa underlag för ekonomiska dokument.Du är placerad på filialen i Kalmar men ingår i ett team som hanterar invägningar för flera filialer på distans.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Administrera vägning på distans
Säkerställa kvalitet, kvantitet och lönsamhet i leverans
Hantera kvalitetsavvikelser för material
Skapa och säkerställa underlag för ekonomiska dokument
Registrera och förmedla utleveransuppdrag
Kommunicera med chaufförer, kunder och interna avdelningar för att säkerställa smidig lastnings- och lossningsprocess
Bra att veta
Arbetstid: Mån- fre 7-16Omfattning: Projektanställning med goda möjlighet till vidare anställning direkt hos Stena recycling. Start omgående.Tjänstgöringsort: Kalmar. Resor i tjänsten pga. arbete på annan filial förekommer kontinuerligt
Vem är du?
Vi tror att du som söker är en person som trivs i en serviceinriktad roll där du framför allt kommer ha kontakt med externa personer såsom kunder och chaufförer men också med en hel del interna personer. Du har en bra kommunikativ förmåga som särskilt syns i att du har lätt för att prata med olika personer och förstå deras perspektiv. Att arbeta i system eller lära dig nya system är inga problem för dig då du har en god teknisk förmåga och ett intresse av att lära dig nytt. Du är noggrann, analytisk och lösningsfokuserad.För att trivas på Stena Recycling är det viktigt att du är nyfiken och på tårna då vi befinner oss i ständig utveckling. Vi är alla lagspelare och problemlösare som hjälps åt i vardagen. Genom att bidra med energi och engagemang är du en glädjespridare som medverkar till en god arbetsmiljö.För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har:
Arbetslivserfarenhet från logistik och/eller transport
Gymnasieutbildning eller annan utbildning motsvarande gymnasial nivå
God vana vid att hantera olika typer av system (ärendehanteringssystem, affärssystem) och goda kunskaper i MS365
B körkort
Mycket goda skriftliga och kommunikativa kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
Meriterande för tjänsten är om du har:
Utbildning inom logistik/transport
Kunskap i BI-system
Vad erbjuder vi?
En spännande roll med varierade arbetsuppgifter där du får många olika kontaktytor inom bolaget.
Möjligheter att påverka hela affären då du har kontakt med säljare, kunder och transportörer
En trygg och rolig arbetsplats
Kompetenta kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap
Gedigen introduktionsutbildning
Möjligheter att växa både individuellt och tillsammans med oss.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund, eller så är du interimskonsult via oss. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Sanna Ingvarsson på sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Sanna Ingvarsson på sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Stena Recycling AB
