Koordinatorer till PwC
2025-10-15
På PwC hjälper vi våra kunder att bygga förtroende och ställa om sin verksamhet för att öka konkurrenskraften. Vi är ledande inom skatt, revision och rådgivning och är en del av ett globalt nätverk med 370 000 medarbetare i 149 länder. Genom att kombinera vår expertis och erfarenhet med den senaste tekniken, hjälper vi våra kunder att bli effektivare, anpassa sig till förändringar och alltid ligga steget före.
PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet med drygt 3 000 medarbetare runt om i landet och vi är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Våra viktigaste tillgångar är alla kunniga och engagerade medarbetare.
Vill du vara en del av oss? Då välkomnar vi dig att söka tjänsten som koordinator!
Vad innebär rollen som koordinator?
I rollen som koordinator kommer du att fungera som ett stöd till PwC:s revisionsteam i deras dagliga arbete. Du kommer att vara involverad i kunduppdrag genom hela processen - från förberedelser och planering till genomförande och avslut. Du kommer dessutom att bistå kollegor med olika administrativa och rutinmässiga kontorsuppgifter. Arbetet sker i nära samarbete med andra erfarna projektkoordinatorer och administratörer för att säkerställa hög kvalitet i leveransen.
I det dagliga arbetet kommer du att använda flera olika affärssystem som underlättar och effektiviserar dina uppgifter. Dagarna kommer att variera men i huvudsak kommer dina dagar att fyllas med följande arbetsuppgifter:
Föra dialog med kunder och kollegor för planering av det dagliga arbetet. Revisionsteamen har det yttersta ansvaret för planeringen men din roll har ofta de löpande dialogerna för exempelvis uppföljning och inhämtning av material.
Säkerställa att materialet för ett projekt är förberett och innehåller alla delar inför planerad revisionsstart.
Koordinera det administrativa arbetet genom hela revisionsprocessen.
Bistå i att utforma rapporter och dokumentation som exempelvis revisionsberättelser, faktureringar och uttalanden.
Vara behjälplig och stötta allmänna kontorsuppgifter vid behov.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av administrativt arbete, gärna kopplat till projekt. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Vidare har du god vana av att arbeta i Office-paketet, vi ser gärna att du är i framkant när det kommer till digitala kunskaper och har arbetat i olika affärssystem och program.
För att lyckas som koordinator trivs du att arbeta i en roll som kräver att du är noggrann, har god organisationsförmåga, är flexibel och prestigelöshet. Det är viktigt att du har intresse av att bygga och utveckla goda och professionella relationer och har förmågan att växla mellan olika uppgifter som tjänsten kräver. Vidare tror vi att du är en serviceinriktad och kvalitetsmedveten person som bidrar med positiv energi till teamet.
Vill du veta mer?
Rollen är ett konsultuppdrag på heltid under 12 månader med möjlighet till fast anställning. Du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup som konsult och kommer vara placerad på PwC:s huvudkontor i Stockholm/St Eriksplan i moderna miljöer. Vi är en flexibel hybridarbetsplats när arbetet så tillåter.
Läs mer på PwCs egen hemsida: www.pwc.se
Tillträde för tjänsten är omgående så vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Marie Bodén på marie.boden@onepartnergroup.se
eller Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
.
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort och lång sikt. Med en lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619), https://www.pwc.se/ Arbetsplats
PwC Sverige AB Kontakt
Marie Bodén marie.boden@onepartnergroup.se Jobbnummer
9558011