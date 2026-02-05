Koordinator till Vuxenstödsenheten
Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) / Socialsekreterarjobb / Järfälla Visa alla socialsekreterarjobb i Järfälla
2026-02-05
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) i Järfälla
Järfälla har en stor öppenvård i ständig utveckling. De fem öppenvårdsenheterna inom Stöd och behandling samarbetar, planerar och utvecklar tillsammans med höga ambitioner att göra skillnad hos dem vi är till för.
En av enheterna inom Stöd och behandling är Vuxenstödsenheten. Vår enhet består i dagsläget av 21 engagerade, kunniga och prestigelösa medarbetare med förebyggande, riktat och uppsökande socialt arbete mot målgruppen vuxna. Vuxenstödsenheten innehåller flera olika team med olika arbetsuppgifter och arbetet leds av en enhetschef och tre gruppledare.
Har du erfarenhet av att möta vuxna med skadligt bruk eller beroende? Vill du vara en del av ett spännande utvecklingsarbete och ingå i ett stimulerande och positivt öppenvårdsteam? En av våra medarbetare går vidare till nya utmaningar inom enheten och vi söker därför en ny kollega så nu har DU chansen att bli vår nästa stjärna!Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som koordinator/case manager inom koordinatorsteamet arbetar du med vuxna individer med en beroendeproblematik och/eller annan komplex social problematik. Du stöttar och koordinerar mot en ökad livskvalitet och ett mer självständigt liv.
I din roll arbetar du med personer som antingen bor i vårt eget inackorderingsboende, i våra träningslägenheter eller i eget/annat boende såsom stödboende eller HVB. Ditt uppdrag är att möjliggöra att individen har ett samordnat och ändamålsenligt stöd för att uppnå förändring.
Ditt arbete är klientcentrerat med individens behov i fokus. Stödet anpassas individuellt och riktas alltid mot ökad självständighet och livskvalitet. En stor del av arbetet går ut på att samverka med andra både internt och externt. Utöver detta är förekommande arbetsuppgifter att:
• ansvara för genomförandeplaner och dokumentation i enskilda ärenden
• vara en del i utvecklingsarbetet för målgruppen
• arbeta vräkningsförebyggande
• vid behov hålla i gruppverksamheter
• arbeta med individuella stödsamtal
• vara ett stöd i nykterheten både genom samtal och drog- och nykterhetskontroller (övervakade urinprov och utandningsprover)
I arbetet använder vi Feedback Informed Treatment, FIT (ORS/SRS) och deltar i dagsläget i ett forskningsprojekt tillsammans med Karolinska institutet. FIT är ett metodneutralt evidensbaserat kvalitetssäkringssystem som hjälper oss att stärka den enskildes engagemang och inflytande över sin process. FIT kan leda oss till att arbeta på rätt sätt med rätt klienter samt ge oss möjlighet att ständigt utvecklas som koordinator/behandlare.
På Vuxenstödsenheten arbetar vi nära varandra, samarbetar och stöttar upp när det behövs, varpå arbetet oftast är både roligt, varierande och stimulerande. Du har sju kollegor och en gruppledare i din närmaste arbetsgrupp. Vi har extern handledning, kontinuerlig kompetensutveckling, metodträning, nära ledningsstöd och lägger stor vikt på en god och hållbar arbetsmiljö. Viss kvällstidstjänstgöring kommer att ingå.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Erfarenhet av att arbeta med personer med skadligt bruk/beroende och/eller i utsatta livssituationer är högt värderat. Körkort och körvana krävs då arbetet med klienter utförs på olika platser och ibland innebär många förflyttningar under arbetsdagen.
Som person är du duktig på att uttrycka dig i tal och skrift och är tydlig i din kommunikation. Du behöver vara pedagogisk och ha lätt att anpassa dig till nya situationer samt ha vana av att möta människor med olika livserfarenheter. Du behöver vara flexibel i ditt förhållningssätt. Vidare har du god självkännedom, är lyhörd och prestigelös. Du tycker om att arbeta självständigt och driva egna processer samtidigt som vi sätter stor vikt vid att du är en lagspelare. Vi tycker om att arbeta tillsammans och att samverka med andra.
Eftersom arbetsuppgifterna är föränderliga bör du gilla utmaningar och stimuleras av att arbeta flexibelt. Erfarenhet av att arbeta vräkningsförebyggande, med olika boendelösningar eller med personer som har olika typer av funktionsvariationer är meriterande. Meriterande är även MI-utbildning och erfarenhet av att arbeta med FIT (ORS/SRS).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig en kreativ miljö med stor möjlighet att påverka och utforma verksamheten. Vi har extern handledning och friskvårdsalternativ. Vi tillämpar årsarbetstid och viss kvällstjänstgöring ingår. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb
Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304592". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) Kontakt
Gruppledare
Maria Fardi 08-580 227 83 Jobbnummer
9726373