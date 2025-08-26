Koordinator för skogligt datasupport- och beräkningscenter
2025-08-26
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Vill du vara med och forma framtidens digitala infrastruktur för svensk skogsforskning? Ta chansen att leda ett skogligt datasupport- och beräkningscenter med unika möjligheter till samverkan, innovation och spetskompetens i en snabbt växande forskningsmiljö.
WIFORCE (Wallenberg Initiatives in Forest Research) är Sveriges största enskilda forskningssatsning på skoglig forskning finansierad av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW).
Inom ramen för denna satsning kommer ett skogligt datasupport- och beräkningscenter att byggas upp som skall stödja skoglig forskning och miljöövervakning genom att erbjuda datalagring och stöd för storskaliga beräkningar och modellering. Centret kommer att hantera all relevanta skogliga data från t.ex. fjärranalys, miljöövervakning, fältforskning, skogsmaskiner och bioinformatik/genetik och möjliggöra storskalig analys, samkörning och modellbyggande baserat på dessa data. Centret ska möjliggöra ökade samarbeten över ämnesgränser med delade data, modeller och programverktyg och ska bygga upp en supportfunktion som sänker trösklarna för att möta framtida behov inom skogssektorn avseende både forskning och industritillämpningar. Centret kommer att länkas mot den kompetens och beräkningskapacitet inom Artificiell Intelligens (AI) som byggs upp inom det stora KAW-finansierade projektet Wallenberg AI, Autonomous systems and Software Program (WASP).
Om jobbet
Kandidaten ansvarar för att inom ramen för WIFORCE-satsningen bygga upp och driva det skogliga datasupportcenter/beräkningscentret. Koordinatorn skall också vara länk till, och underlätta nyttjandet av den kompetens och kapacitet som byggs upp inom, WASP-projektet. Tjänsten innebär budgetansvar, projekthantering och personalansvar för den supportpersonal som kommer att arbeta inom centret (3-5 personer). I arbetsuppgifterna ligger också att bidra till utbildningen av nästa generation skogsforskare, t.ex. inom ett nytt civilingenjörsprogram.
Din bakgrund
Vi söker en disputerad forskare med erfarenhet av storskalig hantering och analys av data från biologisk forskning och/eller miljöövervakning, samt även med undervisningserfarenhet inom dessa områden. Personen skall ha erfarenhet av att bygga upp och driva en forskningsstöds eller datasupportverksamhet inom relevant område. Erfarenhet från arbete inom relevanta forsknings och datamiljöer vid SLU och Umeå universitet och samarbeten med nationella beräknings- och supportcenter är meriterande. Erfarenhet av budget- och personalansvar är meriterande. God kommunikationsförmåga på engelska och svenska är ett krav.
Placering:
Umeå
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Senast 2025-09-19
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Professor
Ove Nilsson fornamn.efternamn@slu.se 090-786 84 87, 070-286 90 82 Jobbnummer
