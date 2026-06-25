Koordinator - Chefsutveckling
Västra Götalandsregionen, VGR Akademin / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen, VGR Akademin i Göteborg
Vill du ha en central roll där du får kombinera struktur, kommunikation och koordinering? Nu söker vi en koordinator som vill vara med och utveckla och genomföra våra kompetensutvecklingsinsatser för chefer och ledare – med särskilt fokus på våra chefsnätverk.
Om rollen
Som koordinator har du en nyckelroll i att få våra insatser att fungera smidigt – från planering till genomförande och uppföljning. Du ansvarar för att skapa struktur, effektiva arbetssätt och koordinera aktiviteter samt ser till att alla delar hänger ihop.
Du arbetar nära både interna och externa kontakter och har en viktig roll i att säkerställa en professionell och tydlig kommunikation. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du planerar, koordinerar och följer upp flera parallella aktiviteter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Praktisk och administrativ samordning:
Planera, samordna och kommunicera kompetensutvecklingsinsatser
Ansvara för bokningar, deltagarhantering och logistik
Samverka med samtalsledare, utbildare och konsulter
Följa upp kostnader och bidra till god ekonomisk översikt
Stötta genomförande i både digitala och fysiska lärmiljöer
Hantera och utveckla innehåll på webbplats samt stötta i kommunikationsfrågor
Utveckla och förbättra relaterade arbetssätt och arbetsprocesser
Du bidrar till att våra insatser genomförs på ett smidigt, strukturerat och med hög kvalitet.
Om dig
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning
Flerårig erfarenhet av administrativ samordning, gärna inom utbildningar, nätverk eller liknande verksamheter med större deltagarvolymer
Mycket god förmåga att självständigt planera, prioritera och strukturera ditt arbete
Erfarenhet av ekonomihantering och kostnadsuppföljning
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Mycket goda kunskaper i Microsoft 365 samt lätt för att sätta dig in i nya system
Det är en fördel om du även har erfarenhet av lärplattformar (LMS), exempelvis Lärportalen eller Totara Erfarenhet av arbete som webbredaktör eller i en kommunikationsrollPubliceringsdatum2026-06-25Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, självgående och har en god förmåga att prioritera och driva ditt arbete. Du planerar, organiserar och genomför dina uppgifter med hög kvalitet och med ständiga förbättringar.
Du är serviceinriktad och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer i dina många kontaktytor. I en dynamisk vardag trivs du med att växla mellan olika uppgifter och behåller lugnet även när tempot är högt.
Du har förmågan att hålla ihop flera parallella uppdrag samtidigt och bidrar till att skapa struktur och tydlighet i ett arbete som är under utveckling.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar. Vi uppskattar att du formulerar dig på ett sätt som visar på ditt personliga sätt att skriva och kommunicera. Efter sista ansökningsdag kommer vi att kontakta de kandidater som är aktuella för en första intervju.
Svar på frågor om rekryteringsprocessen kan komma att dröja på grund av semestrar.
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du har stora möjligheter att påverka arbetssätt och bidra till utvecklingen av våra kompetensutvecklingsinsatser. Du blir en del av ett sammanhang där samarbete, professionalism och lärande står i fokus.
Välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Fredrik Bloms Väg 25 (visa karta
)
426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Västra götalandsregionen, VGR Akademin Kontakt
Utvecklingsledare
Kina Mulec 0702-858972 Jobbnummer
9978139