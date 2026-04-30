Kontrollrumsingenjör
2026-04-30
Vill du ge samhället kraft att fungera?
Vi söker nu en kontrollrumsingenjör till Driftcentralen.
Välkommen in med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi på Skellefteå Kraft ger samhället och livet kraft att fungera. Vi ser till att förskolan är varm och ljus vid lämning och att maskinerna på sjukhusen och i fabrikerna aldrig stannar. Som om det inte vore nog gör vi också den gröna omställningen möjlig, och vi gör det tillsammans. Med riktigt skickliga medarbetare som ser och stöttar varandra, delar sin kunskap och vill utvecklas i ett av världens viktigaste jobb.
Vill du bli en del av oss?
Tjänsten
Som kontrollrumsingenjör hos oss har du en central och ansvarsfull roll i att övervaka och reglera våra damm- och elproduktionsanläggningar för att uppnå bästa möjliga ekonomiska resultat över tid. Du arbetar i driftcentralen, hjärtat i Skellefteå Kraft, där du samverkar brett inom koncernen och bidrar till en trygg, säker och stabil drift av samhällskritisk infrastruktur.
I rollen ansvarar du för att övervaka och reglera våra vatten- och vindkraftsanläggningar samt elnätet efter ordinarie kontorstid. Du säkerställer att inga domsöverträdelser sker och planerar produktionen med hänsyn till spotpris, verkningsgrad och magasinslägen. Du hanterar även avvikelser kopplade till både anläggningar och elnät, där din förmåga att analysera och fatta välgrundade beslut är avgörande.
Du blir en del av en avdelning med cirka 42 medarbetare där tre olika grupper arbetar med handel, planering samt drift och övervakning. Gruppen präglas av erfarenhet, samarbete och en vilja att utveckla verksamheten. Här får du möjlighet att bidra aktivt till utvecklingen av morgondagens driftcentral och till hur vi driver och optimerar vår produktion framåt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Skellefteå. Arbetet bedrivs i skift, inklusive nattarbete, och arbetstoppar kan förekomma. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vi söker dig som har en stark samarbetsförmåga och som bidrar till teamets resultat genom att dela kunskap, stötta kollegor och skapa framdrift tillsammans med andra. Du är trygg i din kompetens och trivs i en roll där samverkan är en förutsättning för att lyckas.
Du arbetar strukturerat och noggrant, följer rutiner och säkerställer kvalitet i ditt arbete från start till mål. Samtidigt har du en väl utvecklad problemlösningsförmåga och kan analysera komplexa situationer, se samband och fatta beslut baserat på tillgänglig information.
Rollen ställer krav på att du är stresstålig och kan behålla lugnet även när tempot är högt eller när förutsättningarna snabbt förändras. Du har tilltro till din egen förmåga och agerar med omdöme i situationer där det krävs snabba och korrekta beslut.
Vi tror att du motiveras av att arbeta i en verksamhet som är avgörande för samhällets funktion och där din erfarenhet bidrar till både stabil drift och fortsatt utveckling. Publiceringsdatum2026-04-30Kvalifikationer
• Ingenjörsutbildning eller motsvarande utbildning/arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdigt
• Flerårig arbetslivserfarenhet inom energibranschen
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av kontrollrums- och skiftarbete
• B-körkort
• Djupare teknisk/IT-kompetens
Vi är ett av Sveriges största energibolag. Varje dag ser våra 900 medarbetare till att samhället och livet får kraft att fungera. I snart 120 år har vi producerat el och värme i våra egna anläggningar och byggt och drivit våra egna nät. I dag har vi kunder från norr till söder och dessutom är vi en möjliggörare för elektrifieringen av samhället.
Välkommen till en arbetsplats som satsar på dig, och på en hållbar energiframtid för Sverige.
Stefan Lundberg, gruppchef, 070-214 05 55
Frida Lundström, Unionen, 0910-77 28 64
Simon Lindberg, Akademikerföreningen, 073-801 07 49
Robert Ignberg, SEKO, 0910-77 26 62
Leif Lundberg, Ledarna, 0910-77 26 82
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering med syfte att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering.
Många befattningar inom Skellefteå Kraft-koncernen är säkerhetsklassade på grund av den samhällsviktiga verksamheten som det innebär att arbeta inom energibranschen. Vid rekrytering till en sådan befattning ställs krav på säkerhetsprövning med registerkontroll innan kandidaten kan anställas. Med anställningen kan det följa en skyldighet att krigsplaceras.
Då vi inför denna rekrytering redan har tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kraftaktiebolag
(org.nr 556016-2561)
931 34 SKELLEFTEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Skellefteå Kraft
9885330