Kontrollberedare
2026-01-08
På uppdrag av vår kund, en nyckelaktör inom avancerade nybyggnads- och moderniseringsprojekt av farkoster, söker vi dig som vill vara en vital del i att utveckla och integrera framtidens tekniska lösningar. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö med fokus på innovation.
OM TJÄNSTEN
Som kontrollberedare kommer du att arbeta i såväl nybyggnads- som moderniseringsprojekt av farkoster. Du är en avgörande länk mellan konstruktion och produktion, där du säkerställer att tekniska lösningar utvecklas och integreras på bästa sätt. Din roll är central för att upprätthålla hög kvalitet och noggrann dokumentation genom hela produktionskedjan.
Dina arbetsuppgifter
Rollen som kontrollberedare innebär att du arbetar med att kvalitetssäkra underlag och säkerställa korrekt kontrolldokumentation i projekt för nybyggnation och modernisering av farkoster, i nära samarbete mellan konstruktion och produktion.
• Kvalitetssäkra underlag för projekt
• Säkerställa korrekt kontrolldokumentation under produktionsfasen
• Samarbeta nära mellan konstruktion och produktion
• Bidra till utvecklingen av nya tekniska lösningar
• Bidra till integrationen av nya tekniska lösningar
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet inom beredning, svets, OFP-arbete eller motsvarande utbildning
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
• Genomgå och godkännas enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd
Det är meriterande om du har
• IWS eller liknande utbildning
• Erfarenhet av Weldeye
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
