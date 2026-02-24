Kontrollansvarig vid säkerhetsskyddsenheten
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Arbetar du med kontroll eller revision och vill bidra till ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i en kreativ och forskningsintensiv verksamhet ? Då är du kanske den person vi söker!Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Som kontrollansvarig kommer du att ansvara för att planlägga och genomföra kontroll av säkerhetsskyddet i syfte att stödja verksamheten att upprätthålla ett adekvat skydd och säkerställa att myndigheten uppfyller författningar inom säkerhetsskyddet. Uppgiften omfattar såväl interna som externa kontroller. Arbetet omfattar utveckling och vidmakthållande av processer och metodik för genomförande av kontrollverksamheten.
Inom säkerhetsskyddsenheten blir du en tillgång för att både stödja inom säkerhetsskyddsområdet samt bidra till kunskapsöverföring, genom att:
delta i beredningar av myndighetsinterna ärenden, exempelvis remisser.
delta i framtagning av interna styrdokument.
delta i informations- och utbildningsinsatser.
samverka internt och externt, exempelvis i arbetsgrupper.
Arbetet innebär resor och myndighetskontakter inom Sverige och utomlands.
Om enheten
Du kommer att ingå i s äkerhetsskydd som ingår i Generaldirektörens ledningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver ?
Krav
Vi söker dig som har
Dokumenterad relevant utbildning på eftergymnasial nivå eller annan erfarenhet som FOI bedömer likvärdig.
Du har dokumenterad utbildning relevant för kontrollverksamheten.
Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med kontroll- eller revisionsverksamhet, enligt standardiserade ramverk, inom statlig förvaltning.
Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Du har B-körkort.
Som person har du hög integritet och ett högt säkerhetsmedvetande. Du arbetar strukturerat och tar ett helhetsansvar för dina uppgifter. För att lyckas i rollen krävs att du har en god kommunikativ förmåga. Du trivs med att samarbeta och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Det krävs även att du är flexibel och kan anpassa ditt sätt att arbeta till förändrade förutsättningar och behov. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Erfarenhet av att leda arbete med revision eller kontroll i statlig förvaltning.
Erfarenhet av arbete med revision eller kontroll i säkerhetskänslig verksamhet.
Kunskaper i de författningar som reglerar säkerhetsskydd.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev, på svenska, via ansökningsknappen senast den 18 mars!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Säkerhetsskyddschef Johan Bäckström. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182) Arbetsplats
Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
9759381