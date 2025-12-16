Kontrollanläggningsingenjör
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2025-12-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Malmö
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
, Eslöv
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Linkedin - Vattenfall Services Nordic AB
Instagram - Vattenfallservices
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Nu söker vi flera erfarna Kontrollanläggningsingenjörer som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Rollen som Kontrollanläggningsingenjör
Som Kontrollanläggningsingenjör blir du en del av affärsområdet Teknik - en kompetensdriven del av Vattenfall Services med cirka 180 ingenjörer spridda över hela landet. Vi erbjuder ett brett kompetensutbyte, interna utbildningar och utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar med utrustning från 0,4 kV upp till 400 kV och letar nu efter fler kollegor som bemästrar kontrollutrustning i spänningsintervallet 10kV till 130kV.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Underhållsprovning av kontrollanläggningar
Felsökning och reläomställningar
Driftsättning av ombyggnationer och nybyggda anläggningar
Arbete med fjärrkontroller och övrig stationsutrustning
Mindre konstruktionsanpassningar i samband med idrifttagningar
Resor i tjänsten ingår som en naturlig del av ditt arbete, oftast över dagen men resor med övernattning förekommer i mindre omfattning.
Kravspecifikation
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
En eftergymnasial elkraftsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom elkraft
Flera års erfarenhet av arbete med kontrollanläggningar/provning
God kunskap om elkraftanläggningar
God datorvana
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Meriterande:
Erfarenhet av IEC 61850
Vi söker dig som motiveras av att arbeta med komplexa frågor. Du drivs av att ta dig an utmaningar, lösa problem och nå uppsatta mål. Som person är du serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga med både interna och externa kontakter. För att lyckas i rollen behöver du även kunna planera och prioritera dina arbetsuppgifter självständigt.
Vårt arbetssätt präglas av frihet under ansvar. Säkerheten är alltid i fokus då vi arbetar i potentiellt farliga miljöer.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Halmstad, Ängelholm, Helsingborg, Malmö, Växjö, Hässleholm, Kalmar eller Kristianstad. Även andra placeringsorter samt hemstationering kan vara möjligt. Vänligen ange önskad placeringsort i din ansökan.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Anders Isaksson, 072-212 54 11 eller anders.isaksson@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Lea Skånberg, lea.skanberg@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Johan Larsson (SEKO) och Christel Karlsson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 6 januari 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
211 22 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö - Vattenfall Jobbnummer
9647995