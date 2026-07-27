Kontorsvärd
Edument AB / Städarjobb / Helsingborg Visa alla städarjobb i Helsingborg
2026-07-27
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edument AB i Helsingborg
, Malmö
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en serviceinriktad och ansvarsfull person som vill bidra till en trivsam och välskött kontorsmiljö.
Som kontorsvärd blir du en viktig del av vår dagliga verksamhet och hjälper till att skapa en professionell och trevlig miljö för både medarbetare och besökare.
Rollen innebär att säkerställa att vårt kontor är rent, ordningsamt och välkomnande samt att våra medarbetare och gäster får ett professionellt och vänligt bemötande.
Du tycker om att skapa ordning, ge service och ta ansvar för att kontoret fungerar på bästa sätt.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara att:
• hålla ordning och skapa trivsel i kontorets gemensamma utrymmen
• säkerställa att kontoret hålls rent och välskött
• förbereda kaffe, fika och enklare servering inför möten
• ta emot besökare och ge ett vänligt och professionellt bemötande
• hjälpa till med enklare inköp och beställningar till kontoret
• hantera post, leveranser och andra praktiska kontorsuppgifter
• bidra till en välkomnande och representativ kontorsmiljö
Vi söker dig som:
• är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande
• tycker om att hjälpa andra och skapa en positiv miljö omkring dig
• har ett professionellt och vänligt bemötande
• kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Tidigare erfarenhet från service, reception, restaurang, lokalvård eller liknande arbete är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, servicekänsla och rätt inställning.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Omfattning: Heltid
Arbetsplats: Helsingborg
Tillträde: 7 september 2026
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: renato@edument.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edument AB
(org.nr 556801-3550)
Kullagatan 21 (visa karta
)
252 20 HELSINGBORG Jobbnummer
10012925