Interim Enhetschef Analys och Innovation
Avaron AB / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-07-27
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en nyckelroll i en samhällsviktig verksamhet där analys, data och AI ska omsättas till bättre beslut och långsiktig utveckling. Som enhetschef för Analys och Innovation leder du en verksamhet som arbetar med statistik, datalager, avancerade prognoser, dataanalyser och beslutsstöd. Du får också en central roll i att driva och stötta arbetet med att utveckla och utforska hur AI kan användas i organisationen.
Rollen kombinerar operativt ledarskap med strategiskt utvecklingsarbete. Du ingår i avdelningens ledning, bidrar med ett helhetsperspektiv och är med och formar riktningen för hur datadrivna arbetssätt och AI integreras i verksamheten. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill påverka både arbetssätt, kultur och framtida förmåga inom analys och innovation.
ArbetsuppgifterDu leder enheten Analys och Innovation och skapar riktning i det dagliga arbetet.
Du ansvarar för verksamhetsplanering, budget, resultat och omvärldsbevakning inom enheten.
Du har personalansvar och arbetar aktivt med grupputveckling, samarbete, kommunikation och social arbetsmiljö.
Du driver verksamhetsutveckling utifrån beslutad inriktning och stärker enhetens förmåga inom analys och innovation.
Du bidrar i avdelningens ledningsarbete och tar ett helhetsperspektiv i gemensamma frågor.
Du leder och stödjer arbetet med att utveckla och utforska organisationens användning av AI.
Du bidrar till mer datadrivna arbetssätt genom att utveckla analysunderlag, prognoser och beslutsstöd.
Du samverkar med IT kring utveckling inom AI-området.
Du arbetar med intern styrning och kontroll, inklusive riskanalys och riskhantering.
KravDu har relevant kompetens för att ta ansvar för uppdraget i sin helhet som enhetschef inom analys och innovation.
Du har god förståelse för statistik, datalager, avancerad dataanalys och beslutsstöd.
Du har förmåga att leda och stödja arbete kopplat till utveckling och utforskande av AI i verksamheten.
Du har god förmåga att samarbeta, vara lyhörd, arbeta självständigt och vara drivande.
Du kan kommunicera på svenska på ett sätt som gör att du kan leverera med god kvalitet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8130734-2117599". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Sundsvall Centralstation (visa karta
)
852 29 SUNDSVALL Jobbnummer
10012919