Fastighetsskötare i en ny och spännande hybridfunktion
Strawberry Services AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-07-27
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Det finns en anledning till att det är just du som önskar bli en del av Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 20.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan! Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Fastighetsskötare till Quality HotelTM The Book – var med och skriv vår fortsatta historia!
I de lokaler där tryckpressarna en gång arbetade för fullt, skriver vi nu vår egen berättelse. Välkommen till Quality HotelTM The Book – en modern hyllning till byggnadens historia som boktryckeri där industriarv möter mjuk skandinavisk design!
Här omfamnas våra gäster av jordnära toner och ett lugn som känns i varje detalj, och för att bevara detta behöver vi någon som tar hand om "boken" från pärm till pärm. Vi söker nu en praktisk problemlösare med ett skarpt öga för detaljer till denna nya spännande tjänsten!
Är du redo att kavla upp ärmarna och vara med och förvalta vår nya mötesplats?Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Anställningsgrad: 100%
Start: Snarast.
Varaktighet: Engagemang till och med 20.12.2026 (med möjlighet för förlängning).
Arbetstider: Vi har öppet dygnet runt, året runt. Det innebär att ditt schema innehåller tidiga morgnar, sena kvällar, helger och storhelger.
Hybridroll: Du kombinerar fastighetsskötaruppgifter (drift, underhåll, felanmälningar) med annat serviceansvar i våra olika avdelningar. Det innebär att du är en nyckelperson som även stöttar upp med housekeeping-uppgifter, varumottagning, lagerhantering och logistik.
Mångsidighet: På Quality HotelTM The Book hjälps vi åt över avdelningsgränserna. Du blir en del av ett lag där alla hjälper till där det behövs – oavsett avdelning.
Vad rollen innebär:
Daglig drift och underhållsarbete.
Effektiv hantering av felanmälningar med fokus på kvalitet.
Ansvar för att hålla ordning och reda i alla utrymmen – från lager till allmänna ytor. För dig är ordning inte bara ett krav, utan en självklar del av din yrkesstolthet.
Stötta housekeeping vid behov, ansvara för varumottagning och lagerhantering.
Efterlevnad av myndighetskrav, lagar och förordningar.
Övervakning av energiförbrukning för att nå våra hållbarhetsmål från dag ett.
Säkerställa att hotellets faciliteter alltid är tillgängliga och i toppskick för våra gäster.
Låter detta som du?
Du ser det där lilla extra som andra missar och du trivs bäst när det är ordning och reda runt omkring dig.
Du har en teknisk bakgrund eller erfarenhet av drift i komplexa byggnader.
Du är prestigelös och trivs med att hugga i där det behövs – vare sig det är att laga en maskin eller assistera housekeeping.
Du drivs av att lösa problem, är flexibel och kan agera med kort varsel.
Du är organiserad, strukturerad och har en tydlig kommunikationsstil.
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Varför välja Quality HotelTM The Book?
Hos oss kliver du in i en unik arbetsmiljö där historia möter framtiden! Vi är ett nyöppnat hotell där energin är på topp och varje dag bjuder på nya utmaningar – här finns ingen plats för "standardlösningar". Du blir en del av ett team av drivna, engagerade kollegor som inspirerar varandra och som alltid strävar efter att göra det lilla extra. Hos oss får du inte bara ett jobb, utan en arena där din drivkraft tas tillvara och där vi tillsammans skapar den bästa gästupplevelsen i Göteborg!
Utöver vår fantastiska kultur får du också:
En dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Möjligheter till karriärutveckling inom Strawberry.
Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på våra 250+ hotell.
Fyra gratis hotellnätter varje år.
25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer.
Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer.
Gratis träning på hotellets gym.
Om Quality HotelTM The Book
Quality HotelTM The Book mitt i hjärtat av Göteborg är mer än bara ett hotell; det är en trygg hamn med stadens puls och arenor precis utanför dörren! Vi vill lämna ett avtryck hos våra gäster som dröjer sig kvar, precis som en riktigt bra bok! Nu söker vi dig som vill skriva ny historia tillsammans med oss!
Ansök idag!
Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte – tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via formuläret.
Frågor om tjänsten kan skickas till: kristoffer.kinnunen@strawberry.se
Välkommen med din ansökan – låt oss skriva nästa kapitel tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Quality Hotel The Book Kontakt
Rekryterare
Aurel Kristian Balika aurel.balika@strawberry.se +46706010415 Jobbnummer
10012916