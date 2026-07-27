Personlig assistent sökes sommarvikarier med möjlighet till fast rad
IGS Admin AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-27
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Jag söker semestervikarier under sommaren samt timvikarier som kan hoppa in vid sjukdom och annan frånvaro. För rätt person finns även möjlighet till en fast schemarad på cirka 80 timmar per månad.
Jag är en 59-årig man som bor i Enskede tillsammans med min katt. Jag är ensamstående pappa och är författare, vilket innebär att skrivandet är en viktig del av min vardag. Jag tycker också om promenader, simning, litteratur, konst och att ta hand om min kolonilott.
Jag har en CP-skada som påverkar mitt tal och min rörelseförmåga. Som personlig assistent är du mina händer och fötter, samtidigt som du respekterar att jag leder mitt eget liv och fattar mina egna beslut. Din viktigaste uppgift är att ge stöd utan att ta över.
Om dig
Jag söker dig som:
talar och förstår svenska flytande
har god social förmåga och kan kommunicera lyhört
är personlig mogen och har erfarenhet av arbetslivet
är följsam, inkännande och har lätt för att anpassa dig efter olika situationer
kan växla mellan att vara aktiv när det behövs och att finnas i bakgrunden när det är rätt
förstår att personlig assistans är ett serviceyrke där min självständighet alltid står i centrum.
Det är ett plus om du har intresse för psykologi, litteratur eller konst.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat:
personlig omvårdnad, hygien och av- och påklädning
stöd vid måltider (jag får huvuddelen av min näring via PEG)
hushållssysslor
promenader, simning och andra aktiviteter
hjälp med min kolonilott
stöd i min vardag så att jag kan leva det liv jag själv vill.
Arbetstid
Arbetet sker enligt schema och omfattar dag-, kväll-, nattpass (med jour) samt helger.Övrig information
Jag är själv arbetsledare och arbetsgivare, vilket innebär att vi har en nära dialog i vardagen. Du får en ordentlig introduktion och börjar som timanställd. För rätt person finns god möjlighet till en fast tjänst.Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och god läsförståelse.
Simkunnighet.
Rätt inställning, engagemang och mental närvaro.
Om du söker ett arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag och uppskattar ett självständigt arbete med stort ansvar, ser jag fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: mikaihanus@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Enskede". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare IGS Admin AB
(org.nr 556991-4467)
121 31 ENSKEDEDALEN Arbetsplats
Enskede Jobbnummer
10012872