Kontorsvaktmästare
Vaxholms kommun / Vaktmästarjobb / Vaxholm Visa alla vaktmästarjobb i Vaxholm
2025-09-12
, Värmdö
, Lidingö
, Stockholm
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaxholms kommun i Vaxholm
I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Här arbetar du i verksamheter med goda resultat, i en vacker och trygg miljö. I undersökningar rankar medarbetare oss som en av Sveriges bästa kommuner att arbeta i.
Vår värdegrund, Samspel, Engagemang och Respekt, skapar gemenskap och hjälper oss med vårt samhällsviktiga uppdrag. Publiceringsdatum2025-09-12Beskrivning
Till kommunledningskontorets serviceenhet i Vaxholms stad söker vi nu en engagerad och serviceinriktad kontorsvaktmästare.
Uppdraget är mångsidigt, ansvarsfullt och kräver både god praktisk och administrativ förmåga.
Vill du arbeta med kollegor som tycker om att göra skillnad för invånarna i Vaxholms stad? Välkommen med din ansökan! Dina arbetsuppgifter
Som kontorsvaktmästare är du en central del i att den dagliga verksamheten i kommunhuset fungerar väl.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för:
Post och pakethantering
Hantering av inkommande och utgående post och leveranser i kommunhuset. Det innebär bland annat att ankomststämpla, sortera och distribuera post i kommunhuset samt att köra/leverera post till kommunens verksamheter (skolor, förskolor, biliotek m.m.). Du hanterar rekommenderade försändelser, mottagningsbevis, fraktsedlar för paket och gör fakturaunderlag vid större utskick. Du granskar och hanterar även vaktmästeriets övriga fakturor.
Kommunhusets bilar och cyklar
I kommunhuset finns en vaktmästarbil samt tre övriga bilar och fem cyklar som kan bokas av kommunhusets personal. Kontorsvaktmästaren ansvarar för att bilar och cyklar hela tiden är i gott skick. Det innebär huvudsakligen att ladda/tanka, tvätta och städa ur, tillhandahålla och beställa munstycken till alkolås, kalibrera alkolås samt att boka tid för service, kontrollbesiktning och däckbyten.
Kopieringsmaskiner och kontorsmaterial
Då håller ordning på kommunhusets fem större kopieringsmaskiner. Det innefattar att vara kontaktperson mot leverantör, göra felanmälningar, avhjälpa lättare fel/pappersstopp samt att beställa och distribuera kopieringspapper. Kontorsvaktmästaren ansvarar också för beställning och lagerhållning av kommunhusets kontorsmaterial.
Sammanträdesrum, kök och förråd
Kontorsvaktmästaren ansvarar för att det är god ordning i kommunhusets sammanträdesrum, gemensamma kök och förråd. Du sköter även möblering av lokaler inför större möten (ex kommunfullmäktige).
Utöver ovanstående utgör du också ett viktigt stöd till kommunens förvaltningar med att hantera dagliga praktiska göromål i kommunhuset som exempelvis att hjälpa till vid flytt av möbler, sätta upp och koppla in datorskärmar, lättare reparationer m.m.
Under de år det är val är du också en del av kommunens valkansli där du bistår med att hålla ordning på valförråd, packa valmaterial samt möblerar vallokaler.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
- Är praktiskt lagt och lösningsorienterad
- Har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande
- Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att arbeta självständigt men också i samverkan med andra. Du kan hantera praktiska uppgifter såväl som administrativa samt levererar hög kvalité och service i ditt arbete. Du är noggrann och har ett strukturerat arbetssätt samt är van vid att vara flexibel och hantera flera olika arbetsuppgifter parallellt.
I tjänsten ingår till viss del tunga lyft.
Krav: B-körkort.Anställningsvillkor
Tjänsten som kontorsvaktmästare är placerad på serviceenheten som i Vaxholms stad svarar för bland annat växel/reception samt vaktmästeri. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning.
Som anställd i Vaxholms stad kan du komma att bli krigsplacerad i staden. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/67". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaxholms kommun
(org.nr 212000-2908) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningskontoret, Serviceenheten Kontakt
Kristoffer Staaf, administrativ chef 0854170837 Jobbnummer
9505160