Kontorsbiträde receptionist
Alrp Agentur AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-02-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alrp Agentur AB i Malmö
Butiksmedarbetare med inriktning kontor/kundservice
Om tjänsten
Vill du jobba i ett familjärt företag där vi har kul på jobbet och arbeta i en spännande bransch? Perfekt! Kaffe och glass är vårt expertisområde. Vi har mångårig erfarenhet och kompetens i branschen och vi har en ständig strävan efter dem senaste trenderna. Vi tror på ett starkt team består av människor med olika bakgrunder och erfarenheter eftersom det är olikheterna som gör att vi utvecklas och blir bättre. I din roll som butiksmedarbetare har du ett varierande jobb med många olika arbetsuppgifter. Din främsta arbetsuppgift kommer bestå utav att bemanna butiken, där du tar emot kunderna samt hantera de dagliga kontorsuppgifterna påföretaget som ordermottagning, bokning av frakter mm. Tjänsten ställer krav på att du är bekväm med att ta egna initiativ och att du handlingskraftigt hittar lösningar på saker som uppstår. Utöver detta är du stresstålig och har en god prioriteringsförmåga. Vi ser gärna att du har intresse för kaffe- och glassproduktion!
Du erbjuds:
Hos Alrp blir du introducerad i en spännande bransch med många varierande arbetsuppgifter där god service står högt på agendan. Företaget ger utrymme för att du själv kan påverka din arbetsdag och sätta ditt avtryck. Här råder en härlig arbetskultur med trevlig stämning. Som butiksmedarbetare blir du en central del av kundernas upplevelse. Rollen är en viktig sammanhållande faktor för arbetsplatsen och bidrar till dess positiva atmosfär. Publiceringsdatum2026-02-22Dina arbetsuppgifter
Ta emot kunder, hänvisa och besvara frågor
Orderläggning
Lättare bokföring
Boka frakter
Varuexponering i butiken
ta emot förfrågningar per telefon och email
Vi söker dig som har
erfarenhet av att arbeta inom service och med administrativa uppgifter
erfarenhet av arbete inom detaljhandel
erfarenhet som receptionist
mycket goda kunskaper i svenska och engelska då det krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna
ett öga för detaljer och gärna gör det lilla extra för såväl butik som kunder
Det är meriterande om du har:
Grundläggande kunskaper i bokföring
Erfarenhet av Visma Administration/ Spiris
Erfarenhet av telefonväxel
Erfarenhet från detaljhandeln och då gärna inom kundservice, kassa
Tidigare kunskaper som barista
Erfarenhet av att jobba med försäljning eller som butiksbiträde
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper
Självgående
Initiativtagande
Social
Vid nyanställning genomför vi referenstagning samt bakgrundskontroll. Detta är vårt sätt att ta ansvar för att en hög kvalité hålls såväl i rekryteringsprocessen som vårt arbetsmiljöarbete.
Praktisk information
Start: prel vecka 15
Placeringsort: Malmö
• - Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: jobb@alrp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alrp Agentur AB
(org.nr 556412-1860)
Rimfrostgatan 2 B (visa karta
)
212 23 MALMÖ Jobbnummer
9756383