Kontors och administrativ assistent sökes
Aathish Åkeri AB / Administratörsjobb / Sollentuna Visa alla administratörsjobb i Sollentuna
2025-11-01
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aathish Åkeri AB i Sollentuna
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker en noggrann och organiserad person för tjänsten som Kontors och administrativ assistent.
i vår växande taxi- och transportverksamhet.
I den här rollen kommer du att ansvara för att säkerställa att företagets administrativa processer och dokumentation hanteras effektivt och korrekt. Du kommer att stödja den dagliga verksamheten, samordna kommunikationen med partners och kunder och spela en viktig roll i att upprätthålla ett smidigt informationsflöde inom organisationen.
Denna tjänst passar någon som trivs med att arbeta självständigt såväl som att vara en del av ett samarbetande team, och som är stolt över att upprätthålla struktur och noggrannhet i en snabbväxande miljö.Publiceringsdatum2025-11-01Om företaget
Vi är ett stadigt växande företag inom person- och godstransportsektorn, med fokus på att tillhandahålla pålitliga och kundorienterade taxitjänster. Vårt mål är att göra vardagliga resor enklare, säkrare och mer hållbara för både privatkunder och företagskunder.
I takt med att vi expanderar fortsätter vi att investera i att utveckla effektiva system och professionella servicestandarder. Att bli en del av vårt team innebär att vara en del av ett företag som värdesätter ansvar, lagarbete och servicekvalitet, samtidigt som det erbjuder utrymme för utveckling och lärande inom transportbranschen.
Huvudsakliga ansvarsområden
Som kontors- och administrativ assistent kommer du att ansvara för ett brett spektrum av administrativa och dokumentationsuppgifter som stödjer både operativa och kontorsfunktioner. Ditt dagliga arbete kommer att omfatta:
Hantera och organisera företagsdokumentation - både fysisk och digital
Säkerställa att alla register, kontrakt och tillstånd är korrekt arkiverade och uppdaterade
Förbereda och följa upp dagliga leverans- och överföringsscheman
Stödja driftsteamet med samordning, rapportering och schemaläggning
Upprätthålla kontakt med förare, partners och kunder för att säkerställa smidig kommunikation
Hantera inkommande samtal, bokningar och allmänna förfrågningar
Förbereda månatliga sammanfattningar och överföringsrapporter för entreprenörer
Upprätthålla sekretess och noggrannhet i alla administrativa processer
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete och dokumenthantering
Utbildning eller erfarenhet inom transport, logistik eller företagsekonomi (merit)
God datorvana och förtrogenhet med kontorssystem
Utmärkta kommunikationsfärdigheter i engelska (muntliga och skriftliga)
Kunskaper i svenska (grundläggande till medel)
Ett strukturerat, detaljorienterat tillvägagångssätt och förmåga att prioritera
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: redtexabhr@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aathish Åkeri AB
(org.nr 559127-1746) Jobbnummer
9584312