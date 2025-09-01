Kontaktsekreterare Vikariat
Norrtälje kommun / Administratörsjobb / Norrtälje Visa alla administratörsjobb i Norrtälje
2025-09-01
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrtälje kommun i Norrtälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) är ett unikt samarbete mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm. Uppdraget är att tillgodose kommuninvånarnas behov av hälso- och sjukvård samt omsorg. KSON har därmed unika förutsättningar att sömlöst tillgodose invånarnas behov av effektiva helhetslösningar och styrs av en direktion med förtroendevalda från Region Stockholm och Norrtälje kommun.
En del av Norrtäljemodellen.Vi erbjuder dig
Vill du arbeta i en verksamhet där engagemang, samverkan och utveckling står i fokus? En av våra två kontaktsekreterare går på föräldraledighet i januari 2026 - och vi söker därför en vikarie. Kanske är just du personen som kliver in i detta viktiga uppdrag?
Uppdraget
Tjänsten är placerad på myndighetsavdelningen enhet Första linjen. Enheten består av 19 medarbetare med olika uppdrag och leds av en enhetschef. Här arbetar vi tillsammans för att möta invånarnas behov med engagemang och kompetens.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
I denna tjänst arbetar du 80 % som kontaktsekreterare. Uppdraget innebär att rekrytera och verkställa insatser som kontaktperson och stödfamilj enligt SoL och LSS.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
• Intervjuer och utredningssamtal
• Matchningsmöten
• Handledning av uppdragstagare
• Skriftlig dokumentation och bedömningar
• Administration i beställningssystem
• Samverkan med utförare, invånare och kollegor
Utmaningar och möjligheter
Vi har ett tydligt uppdrag att utveckla arbetssätt, samverkan och innovation. Vi ser gärna att du vill bidra med nya perspektiv och idéer - och ser denna tjänst som en möjlighet att göra verklig skillnad.
Att arbeta inom Kommunaförbundet Sjukvård och omsorg, innebär att varje medarbetare bidrar till att förverkliga vårt kärnuppdrag: att erbjuda en sammanhållen vård och omsorg med god kvalitet, hög tillgänglighet och innovationsfokus för våra invånare.
Det här behöver du ha med digKvalifikationer
• Högskoleutbildning inom relevant område
• Erfarenhet av arbete/utbildning med målgruppen LSS och socialpsykiatri.
• Erfarenhet av utredning och handläggning inom offentlig förvaltning
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
• God datorvana och kunskaper i Officepaketet
• Körkort
Meriterande
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av rekrytering.Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, självständig och strukturerad. Du har god administrativ förmåga och tar ansvar för att arbetet utförs korrekt och i tid. Du är serviceinriktad och har lätt för att skapa goda relationer. Vidare är du initiativrik och lösningsorienterad - du tvekar inte att ta de kontakter som krävs för att komma vidare i ärenden. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen till oss
Vi på Kommunaförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje värnar om våra medarbetare. Vi tycker att det är viktigt med professionella och engagerade ledare och medarbetare och en god arbetsmiljö.
Myndighetsavdelningen består av ca 75 medarbetare, en avdelningschef och fem enhetschefer. Avdelningen arbetar främst med myndighetsutövning med stöd av SoL och LSS och ansvarar även för att handlägga ansökningar om färd- och riksfärdtjänst samt att verkställa kontaktperson- och stödfamiljinsatser. På avdelningen arbetar LSS-handläggare, socialpsykiatrihandläggare, biståndshandläggare, boendesamordnare, kontaktsekreterare, avgiftshandläggare och anhörigkonsulenter.
Kommunalförbundets vision är att invånarna i Norrtälje kommun har en god hälsa. Vår styrmodell bygger på tre strategiska inriktningar, god och nära vård och omsorg + en hållbar socialtjänst, ökad självständighet och trygghet med välfärdsteknik, förebyggande insatser och prevention.
Vi hoppas att du som söker känner igen dig i vår vision, och vill vara med att fortsätta utveckla vårt värdefulla arbete i enlighet med den!
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje värnar om våra medarbetare. Vi tycker att det är viktigt med professionella och engagerade ledare och medarbetare och en god arbetsmiljö. Vi har friskvårdsbidrag, möjlighet till flexibel arbetstid (årsarbetstid) och till distansarbete.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Anställningsform, omfattning och start
•
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till 20270131, med eventuell möjlighet till förlängning.
•
Omfattning: 80%
•
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 20260102
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Om Sjukvård och omsorg i Norrtälje
KSON har avtal med många utförare och driver även vård och omsorg i egen regi i det helägda bolaget Tiohundra AB. Budgetomslutningen uppgår till cirka 3,6 miljarder kronor och vi har idag cirka 100 medarbetare med huvudsakligen beställar-, ägar- och myndighetsuppdrag. Mer information om Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) hittar du på vår hemsida.
Länk till KSONs hemsida
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran.
Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Fast månadslön. Friskvårdsbidrag Årsarbetstid Möjlighet till distansarbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217), https://www.norrtalje.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje Kommun Kontakt
Kontaktsekreterare
Madeleine Westerberg madeleine.westerberg@norrtalje.se 0176-74855 Jobbnummer
9484118