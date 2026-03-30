Konsumentvägledare
2026-03-30
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uppdrag inom områdena kultur och fritid inom Karlskoga kommun. Det innebär ansvar för bl.a. fritidsgårdar, badhus, kulturskola, konsthall och bibliotek. Därtill erbjuder vi föreningsstöd och service inom områden såsom: spår- och vandringsleder, badstränder, utegym, skatepark, gräs- och konstgräsplaner, anläggningar, lokaler, museum och värnar om Karlskogas kulturarv. Vi skapar även förutsättningar för olika upplevelser genom lovverksamhet, evenemang och bidrag till civilsamhället.
Rollen som konsumentvägledare finns placerad inom bibliotekets organisation där du ingår i en grupp med tre rådgivare. De andra rådgivningsfunktionerna är budget- och skuldrådgivning samt energi- och klimatrådgivning. Vi jobbar tillsammans för att biblioteket ska vara en välkomnande och trygg plats för alla som besöker oss.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
I rollen som konsumentvägledare kommer du att ge råd och vägledning i konsumentfrågor till kommunens invånare. Du hanterar frågor som rör köp, avtal och de rättigheter man har som konsument. Du informerar om vilka lagar som gäller, hjälper till med reklamationer och medlar om det uppstår tvister. Kontakt sker via telefon, e-post och förbokade besök.
I rollen ingår även att jobba förebyggande genom kontakt med olika grupper av konsumenter. Du planerar och håller i föreläsningar och utbildningar för exempelvis skolor, föreningar och företag i konsumenträtt och privatekonomi.
I arbetsuppgifterna ingår att fortsätta utveckla samarbetet med kommunens budget- och skuldrådgivare samt med biblioteket, andra kommunala verksamheter, externa aktörer och civilsamhälle.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med innehåll av juridik, ekonomi, stats- eller samhällsvetenskap. Eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för rollen.
Körkort B är ett krav.
Det är meriterande om du har:
* Juridisk utbildning/kompetens
* Flerspråkighet (förutom svenska och engelska)
* Erfarenhet från arbete med bemötande och service
ÖVRIGT
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Provanställning kan förekomma.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KFN 2026-00106". Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga kommun
(org.nr 212000-1991)
Karlskoga kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Maria Gille 0586-615 96
