Konsultuppdrag som Ekonomiassistent

Är du nyexaminerad ekonom eller har erfarenhet som ekonomiassistent? Drivs du av service och problemlösning? Då kan du vara den vi söker för ett konsultuppdrag för vår trevliga kund i centrala Göteborg!
Du kommer att tillhöra ett ungt team med högt i tak och härlig stämning. Tillsammans löser ni problem och har daglig kontakt med intressenter i och utanför bolaget.
Vi ser gärna att du har genomgått en akademisk utbildning inom ekonomi och gärna lite erfarenhet från arbetsuppgifter kopplat till kund- och/eller leverantörsreskontra. Uppdraget beräknas starta omgående och pågå till årsskiftet 2025/2026.
Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jenny Rosenqvist på jenny.rosenqvist@jurek.se. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mejl med hänvisning till GDPR. Varmt välkommen med din ansökan!