Konsultuppdrag som Ekonomiassistent

Jurek Recruitment & Consulting AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg
2025-08-28


Är du nyexaminerad ekonom eller har erfarenhet som ekonomiassistent? Drivs du av service och problemlösning? Då kan du vara den vi söker för ett konsultuppdrag för vår trevliga kund i centrala Göteborg!

Du kommer att tillhöra ett ungt team med högt i tak och härlig stämning. Tillsammans löser ni problem och har daglig kontakt med intressenter i och utanför bolaget.

Vi ser gärna att du har genomgått en akademisk utbildning inom ekonomi och gärna lite erfarenhet från arbetsuppgifter kopplat till kund- och/eller leverantörsreskontra. Uppdraget beräknas starta omgående och pågå till årsskiftet 2025/2026.

Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jenny Rosenqvist på jenny.rosenqvist@jurek.se. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mejl med hänvisning till GDPR. Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Fast lön

Sista dag att ansöka är 2025-09-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jurek Recruitment & Consulting AB (org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/

Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB

Kontakt
Jenny Rosenqvist
Jenny.Rosenqvist@jurek.se

Jobbnummer
9480466

