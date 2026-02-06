Konsultuppdrag Projektingenjör
2026-02-06
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
, Norrtälje
, Sollentuna
, Sundbyberg
, Stockholm
Om uppdraget
Vi söker en strukturerad och självgående Projektingenjör för konsultuppdrag inom Trafikverkets nationella bullerprojekt. Uppdraget innebär att arbeta som resursförstärkning i ett eller flera projekt med fokus på bullerskyddande åtgärder.
Konsulten kommer att tillhöra enheten IVsyrn3 och vara placerad i Trafikverkets lokaler på Redargatan 18 i Gävle. Rollen innebär nära samarbete med projektledare, delprojektledare, entreprenörer, konsulter och fastighetsägare.
Som projektingenjör ansvarar du för projektstöd, administration och uppföljning i projektens olika faser. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Hantera projektadministration såsom rutiner, dokumenthantering, diarieföring och presentationsmaterial
Säkerställa ordning och struktur i ProjectPlace eller motsvarande system
Planera och koordinera möten inklusive bokningar och protokollföring
Uppdatera basplaner såsom tidplaner, kontrollprogram och riskhantering (Exonaut)
Stödja projektledare i hantering av projekt i C7, Agresso och anslutande system
Ansvara för prognoser, kostnadsuppföljning och fakturahantering
Ta fram tertial- och månadsrapporter
Sammanställa och samordna projektens tidplaner
Hantera avrop i Trafikverkets beställningssystem
Granska och följa upp konsulters leveranser
Hantera kommunikation med fastighetsägare och externa intressenter
Medverka vid projektplanering och stödja delprojektledare vid behov
Säkerställa att leveransplaner och överlämnandeprocesser efterlevsDina personliga egenskaper
Självständig, strukturerad och noggrann
God kommunikativ förmåga och relationsskapande arbetssätt
Analytisk och lösningsorienterad
Van att arbeta i projektorganisation
Kvalifikationskrav
För att vara aktuell för uppdraget ska du uppfylla följande:
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Minst 120 högskolepoäng eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst 12 månaders erfarenhet av prognos- eller ekonomisystem, exempelvis C7
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av arbete i projektorganisation under de senaste 5 åren
Goda kunskaper i Word, Excel, PowerPoint, MS Project eller liknande verktyg
Omfattning och placering
Konsultuppdrag
Stationeringsort: Gävle
Placering: Trafikverkets lokaler, Redargatan 18
Uppdrag inom nationella bullerprojektSå ansöker du
Är du den vi söker? Skicka ditt CV med relevanta referensuppdrag samt tydlig verifiering av kravprofilen till: info@etoile-nordique.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
