Konsultuppdrag | Fastighetsadministratör | Saab Property
Experis AB / Backofficejobb / Linköping Visa alla backofficejobb i Linköping
2025-08-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Som Fastighetsadministratör blir du ett viktigt administrativt stöd till fastighetsförvaltare och avdelningschef. Du hanterar allt från uppdatering av databaser och intranät till behörighetsadministration, rapportering och ärendehantering. Rollen passar dig som är strukturerad, serviceinriktad och trivs med att arbeta i digitala system.
Din roll
I din roll som Fastighetsadministratör kommer du att utgöra ett administrativt stöd till lokala fastighetsförvaltare, avdelningschef och andra sammanhållande funktioner inom avdelningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Uppdatera fastighetsdatabasen med förändringar i kontrakt, ytor, mm
• Administrera tillträdesbehörigheter
• Uppdatering av Intranätssidor och andra kommunikationskanaler.
• Uppdatera information om elbilsladdare på våra siter och sammanställa rapporter om dess användning
• Hantera och planera diverse ärenden som kommer in via olika kanaler
• Vara administrativt stöd
Din profil
För denna tjänst söker vi dig som är en positiv kundorienterad person, med stort eget driv och initiativförmåga. Du är välorganiserad samt har lätt för att samarbeta och kommunicera
Du räds inte för förändring, att lära dig nya saker eller möjligheten att vara med att sätta nya processer. Då en stor del av arbetsuppgifterna sker i digitala system, har du lätt för att sätta dig in i och jobba i nya system.
Meriterande erfarenheter:
• Har arbetat inom fastighetsområdet med erfarenhet av hyreskontrakt, grundläggande kunskaper inom hyresadministration samt gärna viss erfarenhet av bokföring kopplad till fastighetsrelaterade kostnader.
• Ha verkat sammanhållande och drivande av uppgifter från start till mål
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Erbjudande
Som konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Jefferson Wells är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla.
Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7747bebb-50da-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Eva Wisth eva.wisth@jeffersonwells.se Jobbnummer
9456933