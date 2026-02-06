Konsultenhetschef LIfe Cycle management
2026-02-06
Affärsområdet Life Cycle Management på Combitech befinner sig i en expansiv fas, och vi söker nu en nyfiken och engagerad ledare som vill kombinera chefskap med konsultuppdrag inom Integrated Logistic Support (ILS). Rollen är placerad i Lund, Helsingborg eller Kristianstad och riktar sig till dig som vill bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga - samtidigt som du utvecklar affärer, verksamhet och människor.
Din roll som konsultenhetschef
Enheten tillhör divisionen Specialty Engineering, där cirka 365 medarbetare arbetar med varierande ILS-relaterade uppdrag. Hos oss finns bred och gedigen erfarenhet inom ILS/IPS/LE/LCM/RAMS i flera branscher, bland annat försvar, industri och infrastruktur. Vi arbetar med system i alla domäner: marin, mark och luft.
Arbetet präglas av variation, utvecklingsmöjligheter och nära samarbete med både kollegor och kunder. I rollen som konsultenhetschef kombinerar du chefskap med egna konsultuppdrag, vilket ger dig god förståelse för medarbetarnas vardag samt en naturlig och tät kontakt med kunder och deras behov.
Genom att själv delta i uppdrag får du möjlighet att arbeta med projektledning, analyser, studier och beredning inom hela ILS-området - vilket breddar din kompetens ytterligare.
I chefsrollen ingår även ansvar för affärs- och verksamhetsutveckling, beläggningsplanering och personalfrågor, inklusive utvecklings- och lönesamtal. Rollen innebär dessutom möjlighet att arbeta med rekrytering och påverka hur enheten växer framåt.
Som en del av resultatenhetens ledningsgrupp bidrar du till enhetens resultat, strategiska inriktning och långsiktiga utveckling. Vi erbjuder dig möjligheten att leda ett kompetent och erfaret team i en miljö med starkt stöd från närmaste chefer och hög grad av öppenhet. Här får du varierade arbetsuppgifter, stort inflytande och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Inom ILS arbetar vi med ett brett spektrum av uppgifter: från ILS- och LSA-management samt drift- och underhållsanalyser till designpåverkande ILS-aktiviteter och insatser som ökar tillgängligheten, säkerheten och effektiviteten i komplexa system. Vi arbetar även med förbättrad underhållsmässighet, livscykelkostnadsreducering, modellering och dimensionering av supportlösningar samt utbildningsinsatser.
Placeringsort: Helsingborg, Lund eller Kristianstad. En stor del av arbetet sker på plats.
Vem är du?
Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör inom ett relevant teknikområde, eller som har motsvarande kompetens genom erfarenhet. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av att leda andra - antingen i en formell chefsroll eller exempelvis som projektledare i tekniskt komplexa miljöer.
Det är meriterande om du har erfarenhet från försvarsindustri, ILS, RAMS eller närliggande områden. Har du inte arbetat med ILS tidigare men har rätt driv och nyfikenhet, kan du lära dig detta hos oss.
Du är ansvarstagande, engagerad och har en naturlig vilja att coacha och utveckla andra. Du är lyhörd, skapar delaktighet och bidrar till en arbetsmiljö där medarbetare trivs och presterar. Du trivs med nära samarbete och ser värdet i att arbeta långsiktigt och proaktivt.
Tidigare erfarenhet av ledarroller inom konsultverksamhet, tjänsteförsäljning samt att bygga och utveckla team är meriterande. För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i din kommunikation och kunna bygga långsiktiga relationer med både medarbetare och kunder. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt, och har god administrativ förmåga.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet.
Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson & rekryterande chef: Markus Pamp, +46 734 181 589, markus.pamp@combitech.com
