Konsultchefer till Skaraborg och Trollhättan
Tranpenad AB / Administratörsjobb / Skara Visa alla administratörsjobb i Skara
2026-02-16
eller i hela Sverige
Vi fortsätter att lägga vårt Sverigepussel! Ta chansen att bli en del av det och oss!
Har du erfarenhet av ledarskap, rekrytering och bemanning inom industri? Är du en lagspelare? Kanske rent av vår nya stjärnvärvning? Nu söker vi Dig som trivs i den mycket ansvarstagande rollen som Konsultchef, där du får arbeta brett med både utveckling av relationer, rekrytering och ledarskap. Känner du igen Dig? Då kan tjänsten som Konsultchef hos oss på Tranpenad vara något för Dig! Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
I rollen som Konsultchef bjuder varje dag på nya utmaningar! Tjänsten är mycket varierande, bestående av ärenden kring både personal och kunder samtidigt som Du arbetar resultatinriktat och lösningsfokuserat. Du har eget ansvar för dina kunder samt eget personalansvar för dina konsulter.Dina arbetsuppgifter
• Rekrytering och onboarding av nya konsulter * Tidattestering och personaladministration i Intelliplan * Personalplanering och personalvård * Nyckeltals- och leveransuppföljning * Daglig kund- och konsultkontakt i industri- och produktionsmiljö
Om dig som söker
Till tjänsten som Konsultchef söker vi Dig som trivs i en snabb och ständigt föränderlig miljö med många kontaktytor, ofta samtidigt. Våra kunder bedriver verksamhet under växlande tider på dygnet, vilket ställer höga krav på flexibilitet, prioriteringsförmåga och ansvarstagande hos Dig. Vidare ser vi att du är trygg i ditt ledarskap, då du har fullständigt personalansvar för dina konsulter.
Vi söker dig som
• Har dokumenterad erfarenhet av bemanning/personalplanering exempelvis som Konsultchef, till fördel inom industri och/eller produktion * Har en positiv inställning och arbetar resultatinriktat * Kan strukturera och fördela din arbetsdag på ett effektivt sätt * Har B-körkort
Övriga villkor
Omfattning: Heltid Lön: Fast månadslön - marknadsmässig enligt branschstandard Start: Omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Vad vi kan erbjuda dig
Hos Tranpenad kommer du till ett företag i en spännande expansiv tillväxtfas, med hög entreprenörsanda och stora möjligheter för personlig utveckling. Tranpenads ledstjärna är att alltid vara bättre! Gillar du att jobba med människor, skapa förtroende, samt att få både stora som små saker att hända - då kommer Du älska varje dag på jobbet!
Om Tranpenad Group
25 års erfarenhet av bemanning och kompetensförsörjning. Tranpenad är Sveriges enda privatägda bemannings- och driftpartnerföretag av vår storlek. Vi grundades i Göteborg 1999 och har idag vårt huvudkontor i Mölndal samt lokala kontor runt om i landet. Sedan 1999 har vi arbetat med små lokala företag till stora internationella koncerner. Oavsett storlek är vårt åtagande detsamma; vi kommer aldrig att vara komplicerade och kommer alltid att erbjuda våra kunder den bästa servicen.
Under våra 25 år på marknaden har vi vuxit till en av de ledande krafterna i vår bransch. Sedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör, och ha roligt medan vi gör det, har vi tack vare vår långa erfarenhet av bemanning inom tillverkningsindustrin, produktion, e-handel, lager och logistik möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga helhetslösningar. Dessa lösningar är utformade för att öka produktiviteten och höja standarden.
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmånliga anställningsvillkor samtidigt som vi skapar en trivsam arbetsmiljö där våra medarbetare kan utvecklas och växa. Vi värdesätter gemenskap och arbetar aktivt för att vår personal ska känna sig uppskattad och motiverad. Genom att investera i våra medarbetare kan vi säkerställa att de gör en positiv skillnad i våra kunders verksamheter varje dag.
Vi vill ständigt förbättra vår verksamhet och skapa värde för våra medarbetare, konsulter och partners. Genom att vara en aktiv samhällsaktör och stödja lokala föreningar samt genom vårt långvariga partnerskap med Stadsmissionen, strävar vi efter att vara en positiv kraft för förändring och tillväxt i samhället.
Hållbarhetsaspekten är en central del av vår verksamhet på Tranpenad. Vi tror på och strävar efter en hållbar värld i alla dess dimensioner - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi genomför våra uppdrag med fokus på att minska vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling. Genom våra certifieringar inom hållbarhet och kvalitet (ISO 14001, CoC, ISO 9001) och tydliga hållbarhetsmål för miljöpåverkan säkerställer vi kvalitet och ansvar i vårt arbete.
Sedan 2022 är även Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work fokuserar på att skapa effektiva kedjor för utbildning och matchning för att hjälpa individer att nå sina karriärmål. Med närvaro på ett 60-tal orter i landet, strävar Eyes4work och Tranpenad tillsammans efter att vara en katalysator för individuell tillväxt och framgång. Så ansöker du
Skicka in Din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon. Under rekryteringsprocessen kan det förekomma personlighetstest samt bakgrundskontroller. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Daniel Lennartsson, Kontorschef Tranpenad Trestad, telefonnummer: 0768-67 45 80.
En grundsyn genom hela rekryteringsprocessen är att alla människor har lika värde och därmed ska behandlas på samma sätt. Samtliga kandidater ska värderas utifrån dess formella meriter, praktisk erfarenhet och personliga egenskaper. För Tranpenad är mångfald en självklarhet, vilket innebär att alla har samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Jämställds- och mångfaldsaspekten ska beaktas vid urval till nya rekryteringar. Så ansöker du
