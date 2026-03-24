Konsultansvarig
Konsultansvarig till Futuria People
Vi bygger upp en ny affär inom konsultlösningar och söker en person som vill vara med från start.
Det här är en roll för dig som vill ta stort ansvar tidigt och vara med och bygga en affär från grunden. Du kommer inte in i en färdig struktur utan förväntas själv driva arbetet framåt varje dag.
Futuria är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension och vi erbjuder sedan 2016 helhetslösningar inom rekrytering och blev 2023 utsedda till Årets Rekryteringsföretag. Just nu står vi inför en spännande tillväxtfas där vi utvecklar vår affär inom konsultlösningar och fortsätter bygga vidare på vårt sätt att arbeta med matcha rätt kandidater med rätt företag.
Om rollen
Du ansvarar för att matcha rätt konsulter till uppdrag hos våra kunder och partners. Du driver hela processen från första kontakt till tillsatt konsult och uppföljning.
Rollen är operativ och kräver hög aktivitet. Du kommer dagligen att arbeta med search, kontakta kandidater och driva flera processer parallellt.
För att lyckas behöver du trivas med tempo, vara strukturerad och ha disciplin att följa upp ditt arbete kontinuerligt.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Arbeta med inkommande uppdrag från våra samarbetspartners
Proaktiv search och kontakt med konsulter via LinkedIn och nätverk
Skriva och publicera annonser
Kontakta och kvalificera konsulter
Presentera kandidater till uppdrag
Koordinera intervjuer och dialog mellan parter
Skriva konsultavtal
Följa upp konsulter på uppdrag
Bygga upp en egen konsultbas över tid
Vi söker dig som
Har 1-3 års erfarenhet inom rekrytering, bemanning eller konsultverksamhet
Är van att arbeta med hög aktivitet och kontakta många kandidater
Har arbetat operativt med search och kandidatdialog
Har god struktur och följer upp ditt arbete systematiskt
Trivs i ett högt tempo där du ansvarar för ditt eget resultat
Personlighet
Strukturerad och noggrann
Uthållig och disciplinerad
Orädd i kontakt med människor
Driven och vill utvecklas snabbt
Intresserad av affär och tillväxt
Det här är inte rätt roll för dig som
Vill ha en tydlig och färdig struktur från start
Föredrar ett långsammare tempo
Främst vill arbeta strategiskt eller med kundansvar
Du erbjuds
Möjlighet att bygga upp en ny affär inom Futuria People
Stort eget ansvar och tydlig påverkan på resultat
Utvecklingsmöjlighet mot konsultchef eller affärsansvar
Ett bolag med högt tempo och entreprenöriell kultur
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Kontoret i Gamla stan
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan.
Frågor om rollen besvaras av Casper Byström casper@futuriapeople.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
https://ledigajobb.futuriapeople.se
Västerlånggatan 44 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM
Futuria
