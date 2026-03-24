Konsultansvarig

Futuria People AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-03-24


Konsultansvarig till Futuria People
Vi bygger upp en ny affär inom konsultlösningar och söker en person som vill vara med från start.
Det här är en roll för dig som vill ta stort ansvar tidigt och vara med och bygga en affär från grunden. Du kommer inte in i en färdig struktur utan förväntas själv driva arbetet framåt varje dag.
Futuria är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension och vi erbjuder sedan 2016 helhetslösningar inom rekrytering och blev 2023 utsedda till Årets Rekryteringsföretag. Just nu står vi inför en spännande tillväxtfas där vi utvecklar vår affär inom konsultlösningar och fortsätter bygga vidare på vårt sätt att arbeta med matcha rätt kandidater med rätt företag.
Om rollen
Du ansvarar för att matcha rätt konsulter till uppdrag hos våra kunder och partners. Du driver hela processen från första kontakt till tillsatt konsult och uppföljning.
Rollen är operativ och kräver hög aktivitet. Du kommer dagligen att arbeta med search, kontakta kandidater och driva flera processer parallellt.
För att lyckas behöver du trivas med tempo, vara strukturerad och ha disciplin att följa upp ditt arbete kontinuerligt.

2026-03-24

Dina arbetsuppgifter
Arbeta med inkommande uppdrag från våra samarbetspartners

Proaktiv search och kontakt med konsulter via LinkedIn och nätverk

Skriva och publicera annonser

Kontakta och kvalificera konsulter

Presentera kandidater till uppdrag

Koordinera intervjuer och dialog mellan parter

Skriva konsultavtal

Följa upp konsulter på uppdrag

Bygga upp en egen konsultbas över tid

Vi söker dig som
Har 1-3 års erfarenhet inom rekrytering, bemanning eller konsultverksamhet

Är van att arbeta med hög aktivitet och kontakta många kandidater

Har arbetat operativt med search och kandidatdialog

Har god struktur och följer upp ditt arbete systematiskt

Trivs i ett högt tempo där du ansvarar för ditt eget resultat

Personlighet
Strukturerad och noggrann

Uthållig och disciplinerad

Orädd i kontakt med människor

Driven och vill utvecklas snabbt

Intresserad av affär och tillväxt

Det här är inte rätt roll för dig som
Vill ha en tydlig och färdig struktur från start

Föredrar ett långsammare tempo

Främst vill arbeta strategiskt eller med kundansvar

Du erbjuds
Möjlighet att bygga upp en ny affär inom Futuria People

Stort eget ansvar och tydlig påverkan på resultat

Utvecklingsmöjlighet mot konsultchef eller affärsansvar

Ett bolag med högt tempo och entreprenöriell kultur

Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Kontoret i Gamla stan

Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan.
Frågor om rollen besvaras av Casper Byström casper@futuriapeople.se

Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb.

Futuria People AB (org.nr 559058-2507)
Västerlånggatan 44 (visa karta)
111 29  STOCKHOLM

Futuria

