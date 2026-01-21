Konsult inom Defence Technology
Afry AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-01-21
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-01-21Beskrivning av jobbet
Nytt år, nya möjligheter! Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Som konsult inom Defence Technology hos AFRY blir du en del av projekt som gör skillnad - för både samhälle och säkerhet. Här får du en dynamisk vardag, där din kompetens värdesätts och din utveckling står i fokus.
Vi söker dig som vill jobba inom ett eller flera kompetensområden:
Försvarsteknik (markarenan, marina system, flyg och ledningssystem)
Systems Engineering (systemarbete och ett helhetsperspektiv i att arbeta med tekniska system under hela eller delar av dess livscykel)
ILS - Integrerad logistiksupport
Försvarslogistik och teknisk tjänst
Systemsäkerhet och funktionssäkerhet
IT-säkerhet och informationssäkerhet
Du kan antingen verka som teknisk specialist, generalist eller projektledare inom något av beskrivna kompetensområden.
Du motiveras av och vill bidra till att skapa ett mer robust och säkert samhälle. Kvalifikationer
Vi söker dig med engagemang och drivet att lyckas! Erfarenhet som konsult är meriterande, men din inställning är avgörande. För att lyckas som konsult hos oss behöver du ha god initiativförmåga, samarbetsförmåga och vara bra på att kommunicera och ta ansvar för de utmaningar du ställs inför.
Vi vill att du har lägst en högskoleingenjörsutbildning samt minst flera års yrkeserfarenhet från en tekniknära roll från försvar eller försvarsnära områden. Du har också längre arbetslivserfarenhet av att jobba med systemens livscykelprocess, inkluderat erfarenhet av kravhantering, kravverifiering och ILS. Då merparten av våra kunder är svensk försvarsindustri och myndigheter bör du kunna uttrycka dig väl både på svenska och engelska.
Beroende på uppdrag så utförs arbetet antingen från kontoret eller hos kund. Tjänsteresor kan förekomma.
Placeringsorter: Stockholm/Solna, Enköping, Uppsala, Malmö, Skövde och Arboga.
Säkerhetsprövning & Utbildningsverifiering
Våra uppdrag är varierande och många finns inom säkerhetsklassade områden, vilket innebär att du kan behöva genomgå en säkerhetsprövning innan du börjar hos oss. För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning innan anställning.
Ytterligare information
På AFRY erbjuder vi en modern arbetsplats med globalt perspektiv, kollektivavtal och en rad personalförmåner. Vår personalklubb Club AFRY organiserar sociala aktiviteter för att stärka gemenskapen.
Vi är övertygade om att mångfald stärker oss och strävar efter att skapa en kreativ och framgångsrik arbetsplats. Vi satsar på våra medarbetares utveckling med individuella utvecklingsplaner och möjlighet att ta kurser och certifieringar.
Vi tror på balans mellan arbets- och privatliv och strävar efter att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Det är kanske därför vi rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare.
Läs mer om vårt försvarsområde här: https://afry.com/sv/erbjudande/forsvar
Vi ser fram emot din ansökan, inkluderat CV och några ord om dig själv samt vilket eller vilka områden du är mest intresserad av att arbeta inom. Du söker via länken nedan, då vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Sista ansökningsdag 15 februari 2026. Urval och intervjuer påbörjas under januari månad och sker löpande framåt.
Kontaktuppgifter för frågor:
Stefan Oscarsson, Market Area Manager, stefan.oscarsson@afry.com
Ellinor Danielsson, Talent Acquisition Partner, ellinor.danielsson@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13414B". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9697091