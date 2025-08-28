Konstruktör till spännande teknikbolag!
Har du en utbildningsbakgrund inom maskin, mekanik, bygg eller liknande och söker nästa steg i din tekniska karriär? Oavsett om du är nyutexaminerad eller har flera års erfarenhet inom konstruktion kan det här vara rätt möjlighet för dig. Vår kund erbjuder en roll där du får arbeta med teknik i framkant i en miljö som präglas av innovation, samarbete och ständig utveckling.
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu för kunds räkning flera konstruktörer till ett växande teknikföretag med stark innovationskultur och spännande projekt inom industrin. Här får du chansen att bygga din karriär tillsammans med erfarna kollegor i en miljö som präglas av samarbete, nyfikenhet och tekniska utmaningar.
Rollen anpassas efter din erfarenhetsnivå, kompetens och ambitioner - oavsett om du är i början av din karriär eller vill ta nästa steg mot andra projekt.
Du erbjuds
• En kickstart på din ingenjörskarriär i ett framtidsfokuserat teknikbolag
• Möjlighet att arbeta med varierande och utvecklande uppdrag
VI SÖKER DIG SOM
• Har högskoleutbildning inom maskinteknik, design eller liknande
• Har god teknisk förståelse och ett genuint intresse för problemlösning
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift - detta ska tydligt framgå i din ansökan
• Är lösningsorienterad, samarbetsinriktad och självgående.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av CAD-verktyg
• Arbetslivserfarenhet från att arbeta i produktion
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
