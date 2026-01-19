Konstruktör till Runå Verktygs AB
Montico HR Partner AB / Maskiningenjörsjobb / Gislaved Visa alla maskiningenjörsjobb i Gislaved
2026-01-19
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Gislaved
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige
*
Vår kund Runå Verktygs AB söker nu en konstruktör. Runå Verktygs AB är ett väletablerat familjeföretag med rötter i Småland, specialiserade på att utveckla och tillverka högkvalitativa pressverktyg för plåtdetaljer. Med över 70 års erfarenhet har vi byggt upp ett starkt renommé som en trygg och innovativ samarbetspartner inom verktygskonstruktion och tillverkning. Hos oss präglas arbetsmiljön av korta beslutsvägar, familjär stämning och stolthet i det vi gör - vilket också avspeglas i vår låga personalomsättning.
Gå gärna in på Runås hemsida och läs mer om företaget: www.runaverktyg.sePubliceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Vi söker nu en tekniskt kunnig och lösningsorienterad konstruktör som vill vara en viktig kugge i vår fortsatta utveckling. Du kommer att ersätta en av våra nyckelpersoner som går vidare i karriären.
Som konstruktör hos Runå får du ett stort ansvar och goda möjligheter till självständighet. Du arbetar i nära kontakt med våra kunder och interna kollegor på Runå - från kundkontakt till färdigt verktyg. I kundkontakten ingår alltifrån telefonsamtal och Teams-möten till kundbesök då konstruktören alltid är med hos kund när det är dags för intrimning. Rollen är bred och tekniskt utmanande med stor variation i arbetsdagarna.Dina arbetsuppgifter
• Konstruktion av pressverktyg i SolidWorks med programvaran Logopress
• Projektledning: från kundkontakt till färdigt verktyg
• Samarbete med produktion och verktygsmakare
• Provkörning och utprovning av verktyg
• Deltagande vid konstruktions- och produktionsgenomgångar
• Ritningshantering samt underlag för offerter
• Ansvar för reservdelar och serviceåtaganden
• Engagemang i teknikutveckling och förbättringsarbete
• Arbete i affärssystemet Pyramid
Vi söker dig som
• Har minst treårig gymnasieutbildning som konstruktör eller verktygsmakare - alternativt minst 5 års erfarenhet av verktygskonstruktion
• Har god erfarenhet av verktyg inom metallindustrin
• CAD-kunskap
• Är van vid att arbeta i SolidWorks och har gärna kunskap om Logopress
• Har god social kompetens och gillar att samarbeta - både med kollegor och kunder
• Är trygg i din yrkesroll, vågar fatta beslut och litar på din erfarenhet
• Har en lösningsorienterad inställning, är stresstålig och flexibel
• Tycker det är kul att ta ansvar och driva arbetet framåt
• Gillar variation och självständighet i vardagen
Det är meriterande om du har erfarenhet som verktygsmakare, men viktigast är att du har rätt teknisk grund och personliga egenskaper.
Vi tror att du är en person som både kan arbeta självständigt och vara en naturlig del av vårt team. Du får energi av att lösa problem, bygga relationer och bidra till utveckling - både tekniskt och kulturellt. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Mattias Frost mattias.frost@montico.se Jobbnummer
9691369