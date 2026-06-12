Konstruktör till Groth Kaross i Mönsterås
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Vill du arbeta med specialanpassade fordonslösningar i en verksamhet där teknik, innovation och kundanpassning står i centrum? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
KONSTRUKTÖR TILL GROTH KAROSS I MÖNSTERÅS!Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som konstruktör hos Groth Kaross arbetar du med att ta fram specialanpassade fordonslösningar för olika kunder och projekt. Ingen dag är den andra lik, varje lösning är unik och anpassad efter kundens behov, vilket kräver både kreativitet och teknisk problemlösningsförmåga.
Du är delaktig genom hela processen, från kunddialog och offertarbete till konstruktion och projektledning av produktionen. Rollen innebär ett nära samarbete med både kunder, leverantörer och produktionsteam, där din kommunikativa förmåga blir en viktig del av arbetet.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att:
konstruera och utveckla specialfordon och kundanpassade lösningar
ta fram ritningar och tekniska underlag
lösa konstruktionsutmaningar och utveckla smarta tekniska lösningar
delta i kundmöten och offertarbete
projektleda och följa upp produktionen
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som konstruktör och som drivs av att hitta smarta, funktionella och hållbara lösningar. Du har ett genuint tekniskt intresse och trivs i en roll där du får kombinera kreativitet med problemlösning. Eftersom våra projekt ofta är kundunika behöver du vara nyfiken, flexibel och uppskatta variation i ditt arbete.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
har ett par års erfarenhet av konstruktionsarbete
har goda kunskaper inom 3D-cad, gärna SolidWorks
är lösningsorienterad och gillar tekniska utmaningar
har förmåga att visualisera och förmedla tekniska lösningar
är mer generalist och gillar variationen av arbetsuppgifter och infallsvinklar
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
eftergymnasial utbildning inom relevant område
hydraulik, el och pneumatik
projektledning
arbete inom fordons- eller tillverkningsindustrin
Som person är du positiv, engagerad och kommunikativ. Du uppskattar att arbeta nära både kunder och produktion och vill vara delaktig i hela processen, från idé och konstruktion till färdig lösning.
VI ERBJUDER
Hos Groth Kaross blir du en del av ett jordnära och familjärt bolag där beslutsvägarna är korta och sammanhållningen stark. Här arbetar vi nära varandra och värdesätter ett öppet och prestigelöst samarbete där alla bidrar till helheten.
Samtidigt som vi har det lilla företagets närhet och flexibilitet ingår vi i SKAB-gruppen, vilket ger oss styrkan och tryggheten av en större koncern med god support och bred kompetens i ryggen.
En stor fördel hos oss är att vi har hela verksamheten samlad lokalt i Mönsterås. Här finns sälj, produktion, konstruktion och övriga kompetenser under samma tak, vilket skapar snabba beslutsvägar, nära samarbeten och goda möjligheter att följa projekten hela vägen från idé till färdig lösning.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som konstruktör är en direktrekrytering där du blir anställd av Groth Kaross. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till Eterni Sweden. Resor i tjänsten förekommer.
ÖVRIG INFORMATION
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina frågor angående rekryteringsprocessen svarar Rebecca Moberg på via 0709-354090 eller rebecca.moberg@eterni.se
alt. Anikka Lindström på 0709-354066 eller anikka.lindstrom@eterni.se
.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
572 55 OSKARSHAMN Arbetsplats
Grothkaross AB Kontakt
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se Jobbnummer
9961989