Konstruktör till bolag i Halmstad!
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Halmstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Halmstad
2025-10-12
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Halmstad
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
, Höganäs
eller i hela Sverige
Som konstruktör arbetar du kundfokuserat och engagerar du dig från order till kundövertagande genom att skapa planer, designa maskinplåtar och hantera dokumentation. Efter inledande stöd från kollegorna tar du ansvar för egna projekt och samarbetar internt och externt. En nyckeldel av ett dynamiskt team i en internationell koncern, där du aktivt bidrar genom hela processen. Arbetsmiljön ger utvecklingsmöjligheter, och en dedikerad konsultchef från Academic Work stöttar din väg framåt. Vi arbetar med löpande urval, så ta chansen och sök redan idag!
OM TJÄNSTEN
I den här spännande rollen kommer du att vara med relativt tidigt från att en order når företaget. Ditt viktiga ansvar för att säkerställa högsta möjliga kundnöjdhet innebär att du inte bara deltar i att skapa installationsplaner, utan även ansvarar för att skissa upp plåtar som ska användas för de beställda maskinerna samt hantera den omfattande dokumentation som följer med varje projekt. I dina tidiga dagar kommer du att stötta och samarbeta med erfarna konstruktörer innan du tar på dig ansvaret för dina egna projekt. Rollen som processkonstruktör innebär en gränsöverskridande samverkan, där du aktivt deltar i samarbetet både internt och externt.
Du erbjuds
• Möjlighet att vara med hela vägen från order fram till leverans och övertagande av kund
• Att bli en del av ett dynamiskt team där du får påverka och har möjlighet att knyta värdefulla relationer på olika nivåer i en spännande internationell koncern
• En dedikerad och coachande konsultchef på Academic Work
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-12Dina arbetsuppgifter
• Konstruktion och utveckling av process- och inbyggnadssystem för kundens produkter
• Daglig kommunikation med interna och externa intressenter för att säkerställa hög produktkvalitet
• Utföra teknisk dokumentation
VI SÖKER DIG SOM
• Har en färdigställd eftergymnasial utbildning inom energi, mekanik, produktion eller liknande
• Har grundläggande tekniska kunskaper och ett tekniskt intresse och nyfikenhet att lära sig mer
• Har erfarenhet av att arbeta i CAD, gärna i Solidworks
• Kan kommunicera obehindrat i svenska och engelska då arbetet sker på dessa språk
Det är meriterande om du har
• Har arbetslivserfarenhet inom produktutveckling och konstruktion
• Har erfarenhet inom energi/strömningslära
• Har arbetat inom en regulatoriskt styrd verksamhet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115072". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9552264