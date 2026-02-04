Konstruktör till Benning
2026-02-04
Vill du arbeta för en ledande koncern inom avbrottsfria kraftsystem? Benning söker nu en Konstruktör - en roll med varierande och utvecklande arbetsuppgifter. Sök tjänsten redan idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Benning erbjuder avancerade avbrottsfria kraftsystem som säkrar driften av kritiska processer till användare inom Industri-, Energi-samt Telecom. Företaget ingår i Benning koncernen med huvudkontor i Tyskland och deras svenska verksamhet ansvarar för den nordiska marknaden.
Som Konstruktör på Benning får du ett stort eget ansvar och en central roll i projekt. Du driver självständigt flera projekt parallellt och ansvarar för hela processen - från dimensionering och tekniska beräkningar till färdig leverans. Rollen erbjuder en varierad vardag där fokuserat konstruktionsarbete kombineras med att fungera som teknisk rådgivare, både internt inom organisationen och externt mot kunder och samarbetspartners. Du blir en del av ett sammansvetsat team med tre andra kollegor och introduceras i en välkomnande arbetsmiljö med god upplärning och löpande stöd. Benning kännetecknas av låg personalomsättning och en stark företagskultur där medarbetare trivs, utvecklas och stannar länge.
Du erbjuds
• En anställning på ett bolag med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka både lösningar och arbetssätt
• En trivsam och familjär arbetsplats med en öppen och lättsam stämning bland alla medarbetare
• En varierande roll med mycket eget ansvar
• Möjligheten att utvecklas på ett personligt och yrkesmässigt plan
Dina arbetsuppgifter
Fokus för denna tjänst ligger på att designa och anpassa Bennings kraftsystem. Projekten varierar i längd men där själva konstruktionsfasen ofta tar allt mellan en dag till en vecka. I rollen kommer du bland annat att:
• Utveckla kundanpassade lösningar i modern CAD-miljö
• Dimensionera och välja komponenter
• Ansvara för ritningsunderlag samt revidering efter kundens granskning
• Agera "second line" och stötta kollegor inom sälj, service och provning, samt besvara tekniska frågor från kunder
• Ha en löpande dialog med kunder i de specifika projekten för att säkerställa optimala leveranser
VI SÖKER DIG SOM
• Har en bakgrund inom el, elkraft eller liknande.
• Har goda kunskaper i CAD och vana vid att ta fram tekniska underlag.
• Är flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från systemet Engineering Base
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Processen kommer se ut enligt fölande:
• Telefonintervju
• Djupintervju och tester via Alva Labs
• Intervju med Benning
• Referenser
• Beslut
INFORMATION OM FÖRETAGET
